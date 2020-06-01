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長輩護眼 熱敷、防曬了沒？

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市社會局與民間「愛之光公益協會」合作試辦「移動式視力關懷據點」，志工和社工發現，長輩對護眼知識認知不足，透過遊戲引導，讓他們重視視力保健。圖／愛之光公益協會提供
台中市社會局與民間「愛之光公益協會」合作試辦「移動式視力關懷據點」，志工和社工發現，長輩對護眼知識認知不足，透過遊戲引導，讓他們重視視力保健。圖／愛之光公益協會提供

銀髮族護眼，你知道怎麼做嗎？台中市愛之光公益協會合作近3年前深入社區，試辦移動式視力關懷據點，指導長輩護眼知識、小撇步，睡前熱敷、配對老花眼鏡，都很重要。

愛之光公益協會執行長顏平芳說，每深入一個社區或據點會先透過遊戲引導長輩了解「顧目睭」的重要性，並給護眼小道具，最常使用的是熱敷毛巾，這有助於舒緩乾眼症。

顏平芳說，熱敷每個人都適用，但要用對方法，必須使用無汙染的手巾，大小可敷到太陽穴位置最好，沾濕毛巾後溫度約攝氏40至45度最佳，熱敷時間3到5分鐘，很多人會以為越熱越好，其實容易燙傷皮膚，睡前熱敷，也有助於放鬆。

「長輩的雙眼，還要注意防曬！」顏平芳說，眼科醫師深入關懷據點的衛教宣導會強調防曬的重要性，白內障、視網膜、黃斑部病變都和紫外線有關。

多數銀髮族長輩「不敢花錢、不習慣」戴太陽眼鏡，但防曬能減少病變，太陽眼鏡也不要隨便買，最好是到眼鏡行找合格驗光師，選擇鏡片顏色以「咖啡色、灰色、墨綠色」尤佳，鏡片要大、有偏光功能，支架要寬。

「老花眼」是每個人到了一定年齡都會遇到的狀況。顏平芳說，一般到銀行、圖書館、公所辦事，都會貼心提供老花眼鏡，但鏡片度數固定，其實每個人適合的度數都不一樣，再加上銀髮族「遠視」比例偏高，這也需要矯正，仍建議找合格驗光師，配一副專屬的老花眼鏡。

台中市社會局與民間「愛之光公益協會」合作試辦「移動式視力關懷據點」，長輩學會護眼知識，當小老師教好友、夥伴，很有成就感。圖／愛之光公益協會提供
台中市社會局與民間「愛之光公益協會」合作試辦「移動式視力關懷據點」，長輩學會護眼知識，當小老師教好友、夥伴，很有成就感。圖／愛之光公益協會提供

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