不忍陳時中變「網紅」推觀光 呂秋遠：放開那個男孩

國內新冠肺炎疫情趨緩，國人已逐漸習慣「+0」的到來，以衛福部長陳時中為首的防疫團隊在疫情壓力稍解後，似乎也接下了新任務─提振觀光。然而民眾屢見各地縣市長與「防疫五月天」同框畫面，也開始出現雜音，知名律師呂秋遠更忍不住發文，呼籲「疫情還沒結束，放開那個男孩」。

近來經常可見「防疫五月天」深入各縣市推動觀光身影，陳時中大啖各地美食的新聞畫面透過媒體強力放送，成了最強觀光代言人。對此，呂秋遠在臉書粉專感慨道：「看著陳時中部長花這麼多心力行銷各地，大概都會懷疑他是不是觀光局長了。」

「可否請各地縣市長饒了這位部長」，呂秋遠說，陳時中已連續工作近半年都沒能好好休息、與家人團聚，如今疫情趨緩，還要化身「網紅」，到處巡迴幫各地拉回觀光人潮，真的感到「於心不忍」。

呂秋遠認為，他是衛生福利部部長、防疫中心總指揮官，行銷觀光不是他的職責，況且目前世界各地疫情仍嚴峻，對抗病毒的任務尚未結束，因此他呼籲「放開那個男孩，請讓他暫時回家休息。好嗎？」。

網友們一面倒同意呂秋遠的看法，擔心陳時中幾乎要變成「過勞部長」，「行銷觀光怎麼變成衛福部長的事呢」、「什麼都要他，其他主管官員都在睡覺嗎？」、「還得什麼都吃。好可憐啊」、「很不喜歡專業的人被他們弄得像綜藝演員」、「城市行銷要靠地方首長自己努力，不是找衛福部」、「心疼部長假日無法抱抱家人，只能抱著虱目魚」。

許多人更憂心的是防疫團隊太過操勞，恐怕不利後續防疫，「阿中部長需要繼續為疫情努力著，請讓他們好好休息」、「防疫五月天的每個成員都一樣，希望他們好好休息！台灣還需要他們帶動全民一起守護」、「疫情還未結束，阿中部長有他的使命」。不過也有網友提出不同意見，「阿中他們如果自願樂在其中，其實沒什麼不好。相信阿中部長不會做勉強自己的事情。」