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黑道大哥變「人中之蟲」？日本防疫戰裡的風俗業與黑社會

疫情減緩需求回升 高鐵6月30日起增班運能提升15%

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵公司宣布再開加班車。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵公司宣布再開加班車。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵公司今天宣布自6月30日起再進行增班，與5月18日起大幅減班的「短期班表」相比，每周增加121班（南下71班、北上50班），班次提升近15%，並會持續依據疫情狀況及旅客需求，機動調整班表。

高鐵說，疫情嚴重衝擊運量，之前啟動二階段短期調整班表，自5月18日第二階段實施後，每周開行828班次列車。不過，5月下旬以來疫情持續趨緩、旅運需求逐步回升，高鐵公司立即根據滾動檢討結果，機動增班。先自5月25日起，於通勤時段每周增開四班次列車，續於6月1日再增開6班，以服務通勤旅客；隨後自6月12日至6月23日間於周五至周日增開33班，以滿足返鄉、出遊旅客需求。

高鐵說，在端午疏運後，6月30日起再增開78班，總計較原828班次共增加121班次，每周提供949班次列車的旅運服務，以更加充足之運能，方便旅客規畫行程。

高鐵說，6月30日起加開之各班次列車，將依發車日前28天之售票規則，逐日開放購票。旅客可自6月3日（三）凌晨零時起，透過24小時服務之高鐵合作便利商店、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購票。

至於民眾關心的端午連假，高鐵說目前仍維持全車對號座，是否再開端午加班車，要6月中才會公布。據了解，高鐵開完會仍決定朝全車對號座方向規畫。

高鐵請旅客乘車時配合政府各項防疫最新指引，力行防疫新生活運動。除平時應落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣。搭乘高鐵在保持社交距離前提下，可於列車上飲食，非飲食期間仍應全程配戴口罩，以維護自身及其他旅客的健康；高鐵列車及車站亦持續定期清潔消毒，為旅客打造安心的乘車環境。

高鐵 列車

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