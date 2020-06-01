端午吃粽別放縱 醫師提醒這幾種人多注意
端午佳節將到，醫師提醒年長者或幼童，吃粽子時一定要細嚼慢嚥，糖尿病患者也不能吃太多，因為一顆粽子的熱量等同一碗飯，吃太多容易造成血糖飆高，腎臟患者則不建議吃粽。
衛福部豐原醫院腎臟科醫師蘇碩凱表示，傳統粽子在製作的時候會放入大量的油、鹽、香料進行烹炒，相對含有高鉀、高磷，對洗腎患者來說是一大負擔，不建議洗腎患者吃粽子，如果是另外調製過比例的特製粽，仍建議洗腎患者適量食用。
豐原醫院新陳代謝科醫師江聖書表示，一個粽子等同一碗飯，糖尿病患者要注意避免過量，以免血糖飆高；吃鹼粽時要替換飯量，不可以當點心多吃，減少沾糖，含糖及含油量高的豆沙粽要少吃。
豐原醫院肝膽腸胃科醫師林明賢指出，糯米類消化不易，端午節期間幼童或長者在吃粽子時，應細嚼慢嚥，並多攝取纖維食物，避免食用過多糯米類食物，造成消化不易。
豐原醫院急診室主任林技政表示，每年端午前後都有人因吃粽子噎到，緊急送急診救治，他特別提醒有中風、消化疾病、吞嚥困難的人，一定要小口小口吃，才能減少噎住。
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