聽新聞
test
0:00 / 0:00
中國爆發「虹彩病毒」 嘉縣初步檢驗蝦場無感染
嘉義縣家畜疾病防治所為了解縣內放養蝦類是否遭「甲殼類病毒」十足目虹彩病毒感染症影響，日前配合防檢局進行蝦場隨機採樣送檢，家畜所表示，初步檢驗結果皆為陰性、無感染，請民眾不須恐慌。
家畜所長林珮如表示，中國最近爆發的十足目虹彩病毒，可感染各種蝦類，例如白蝦、澳洲淡水龍蝦、日本沼蝦、美國螯蝦及泰國蝦等，感染力強、死亡率高，罹病白蝦肝胰腺會萎縮、呈黃白色，但胃及腸道內無內容物，罹病的泰國蝦則是在頭部額角基部甲殼下會出現三角形白色斑塊。
林珮如表示，嘉義縣白蝦養殖以混養虱目魚和烏魚養殖池為主，少部分混養草魚、豆仔魚、台灣鯛等魚種，蝦苗來源不固定，但除紅筋蝦苗主要向高雄屏東購買，部分為轄內黑殼場賣出。
防檢局表示，台灣沒有向中國大陸進口蝦苗，目前是安全的，但若蝦隻出現異常死亡，應盡速採集病蝦及養殖池水，就近送家畜所附設的水產動物疾病檢驗中心就診，才能即時處置，十足目虹彩病毒沒有特效藥，以預防為主，面對疫情，不可掉以輕心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言