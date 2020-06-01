中國爆發「虹彩病毒」 嘉縣初步檢驗蝦場無感染

嘉義縣家畜疾病防治所為了解縣內放養蝦類是否遭「甲殼類病毒」十足目虹彩病毒感染症影響，日前配合防檢局進行蝦場隨機採樣送檢，家畜所表示，初步檢驗結果皆為陰性、無感染，請民眾不須恐慌。

家畜所長林珮如表示，中國最近爆發的十足目虹彩病毒，可感染各種蝦類，例如白蝦、澳洲淡水龍蝦、日本沼蝦、美國螯蝦及泰國蝦等，感染力強、死亡率高，罹病白蝦肝胰腺會萎縮、呈黃白色，但胃及腸道內無內容物，罹病的泰國蝦則是在頭部額角基部甲殼下會出現三角形白色斑塊。

林珮如表示，嘉義縣白蝦養殖以混養虱目魚和烏魚養殖池為主，少部分混養草魚、豆仔魚、台灣鯛等魚種，蝦苗來源不固定，但除紅筋蝦苗主要向高雄屏東購買，部分為轄內黑殼場賣出。