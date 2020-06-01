健康名人堂／漲不漲？看懂健保財務死亡交叉

今年三月四日，新冠肺炎疫情還在高峰，媒體報導健保署長李伯璋拋出「健保破產，今年必須啟動保費調漲」的話題。

兩個月後，新內閣就任前夕，衛福部長陳時中接受媒體專訪時，有媒體報導「健保喊漲，陳時中鎖定高就診族群」；另一家媒體卻說「調漲健保，陳時中考慮從費率著手」。

健保費調漲 政務官幾乎都下台

前衛生署長楊志良評論：「調漲健保費，時機正確，但比十年前困難」，因為全民健保上一次漲價就是十年前，他擔任署長的時候，而且修法完成後立刻辭職。

再上一次健保漲價是在2002年，由抗煞總指揮李明亮擔任衛生署長，李教授也是漲完價就辭職。

幾乎每次健保費調漲都以政務官下台為代價，陳時中受訪表示，不希望每次都因此折損官員，調漲保費應有理性討論空間。但他之後也說：「政務官隨時有準備畢業、不見得要有畢業典禮。」這句話耐人尋味，很有山雨欲人來的感覺。健保的財務為何這麼難接？

我先來打個比方，有人跟房東租了一個店面，雙方約定依未來五年平均房租來定約，在討論時，雙方也同意了，租金成長率每年5%左右，所以前兩年房東便宜的租，後兩年房客占便宜。

結果五年到了，房客不准房東漲價，而這個房東不是屋主，是一家管理公司，時間一到，屋主立刻漲價，只好要求所有員工減薪。而公司總經理到董事會報告時，被K的滿頭包，為什麼會虧損？

全民健保法第25、26條，基本上是說健保財務以五年為周期精算。一旦健保給付更動後影響財務，或安全準備低於一個月總額時，應調整費率。因為這個條文，全民健保必須每五年調整一次費率，原因在於「健保財務的死亡交叉」。

醫療費成長 高於經濟成長

這個死亡交叉是因為健保收入成長，基本上和經濟成長相當，而在處於老化而醫療體系發達國家，醫療費用的成長必然高於經濟成長。當我們以五年為周期來調漲費率，就會發生剛剛租屋合約的怪現象，前面享受低租金（費率）大家沒感覺，等到五年期滿要漲價，大家都有意見。

這個死亡交叉，代表收入和支出的「斜率」不同，只要時間一拉長，收支差距就會大到嚇人。

2015年全民健保盈餘1029億元，所以就把費率調降了，但這事可能大家早就忘了。到了2016年，盈餘剩186億元，2017年死亡交叉虧損98億元，2018年虧損266億元，一路虧損至2019年336億元。根據報導，預估2020年將虧損676億元，2021年909億元，2022缺口高達1838億元。

簡言之，陳時中為何連健保也要超前部署？就是因為他知道「死亡交叉」的可怕。他會如何處理，讓我們拭目以待。（內容摘錄自印刻出版、張鴻仁著「2030健保大限」）