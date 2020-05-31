一次性外送塑膠紙盒大爆發 他自力救濟推環保容器

外送App廣為流行，在疫情波助瀾下，許多人宅在家裡滑手機叫餐，一袋袋美食就用塑膠、紙類等一次性餐具送到家，但家戶垃圾也暴增，環保署卻想不出解決辦法，但民間業者乾脆自力救濟，紛紛做起環保外送。

香港樹藝師自創小型外送

香港樹藝師顏嘉潤嚮往台灣綠地環境豐富，四年前到新竹定居，從事戶外綠美化工作，但時常外食製造垃圾，雖然有時會自備環保餐具，但很重又常忘記帶，「像我這種關心環保的人都會嫌麻煩，何況一般人」，開始思考有什麼方法可以讓上班族方便外食，又不會製造垃圾。

外送App近年大為流行後，一次性餐具更加廣泛使用，顏嘉潤去年自創小型個人外送平台「食盅無廢」，主打「沒有一次性餐具的餐飲外送」，由他提供環保餐具給餐廳，民眾訂餐後，他再接單外送。

「最困難是如何選擇環保餐具」，顏嘉潤說，環保餐具分成玻璃、不鏽鋼、竹子、木頭材質，「要找到適合的很難」，後來才買到理想中的玻璃盒，一次進貨數百個。

顏嘉潤說，環保餐具用愈多次愈能攤平成本，但「現在還沒賺到錢」，目標是財務平衡及推廣理念，消費者反應很好，口碑已經自然發酵，還有台北、高雄人想下單。

但樹藝師工作繁忙，有時走不開，顏嘉潤說，正在思考轉型純粹租借餐具，不做外送，消費者可到餐廳用環保餐具外帶回家，再掃QRcode填寫個人資料，晚上他會再和消費者聯絡，取回餐具清洗後送回餐廳。

說服foodpanda 用玻璃盒外送

新竹環保友善餐廳「實物生活X攪攪雜食舖」老闆Zora說，創店以來堅持不用塑膠餐具，跟外送平台foodpanda溝通快三個月，才順利用玻璃餐具外送。她說，有些外送員看到玻璃餐具很驚喜，認為理念很棒，「也有很多外送員到店裡看到當場傻住」，但只要小心騎車運送，其實不會有太大問題。

Zora說，一個環保餐具要收20元押金、10元使用費，消費者用完餐後找時間送到店裡，可取回20元押金。原本也不希望收取使用費，但「環保餐具會有很多想像不到的耗損」，像是消費者餐具沒擦乾就蓋起來，導致橡膠圈發霉，沒辦法再給下一個消費者使用；或是半年後才將餐具送回，讓店裡這段時間少了一些餐具可用，都是隱藏的時間成本。

「弄到現在實在很累」，Zora指出，回收餐具有時破損髒汙，沒辦法再用，但消費者支持度高，即使在許多店家眼裡這是很蠢的行為，但為打破同溫層、推廣環保，仍會堅持下去。

Zora認為，環保外送現在沒有強制性，只能靠業者單打獨鬥，如果政府能夠協助建立回收點，提供規格化的餐具、杯子，並統一清洗，將消費者、店家的不方便度降到最低，一定會有更多人認同，也會比小店家自己努力有效。尤其回收站對外送真的很重要，她的餐廳在小巷，不好停車，消費者會覺得送回餐具很麻煩，「餐廳那麼多為何要吃你這家」，因此最近跟獨立書店談合作，希望可以幫忙回收餐具。

讓消費者寄放不鏽鋼餐盒

台北呷米蔬食餐廳執行長王淑珍說，外送已經是現在社會經濟的重要變化，如果可以實質鼓勵或補貼外送環保餐廳，會有很大幫助，也會獲得更多餐廳響應。她的店裡使用植物纖維環保餐盒，一個要價9元，但很多外送員不願意送，因為植物纖維環保餐盒沒有扣環，只能簡單套起來，碰到水也會軟掉，所以不能運送湯湯水水，「這些東西都很難克服」。

王淑珍說，愈來愈多人思考外送造成的垃圾問題是一件好事，消費者也可以思考願意採取什麼行動改善現狀，「不用想太遠」，只要自備餐盒就可以有明顯助益，還有消費者會將不鏽鋼餐盒寄放在她店裡，並輪流替換外帶。