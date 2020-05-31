垃圾暴增小店苦撐做環保外送 環團籲建立官方回收站

近年美食外送App風行，帶來大量一次性餐具垃圾，今年1至4月紙餐盒回收量比去年平均暴增五成，其他塑膠袋、竹筷等餐具垃圾更難追溯，但環保署至今未提出解方，許多小餐廳則自己發起環保外送。環團呼籲，應示範建立官方的規格餐具及回收站，改善效果才會更大，過去限用一次性吸管曾引起爭議，但只要提前宣導並做好配套，消費者都願意配合。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，外送應規定使用環保餐具，請消費者用完餐拿到定點歸還，業者再搜集帶回餐廳。尤其外送平台有車隊大軍，每天都騎機車跑來跑去，送完餐的回程就可順便到定點回收餐具，可降低回收成本。

謝和霖表示，為了讓回收系統方便可行，勢必得建立大量的回收站，餐具也要規格化，才能方便機器清洗，如果擔心使用玻璃餐具容易破損，也可考慮使用不鏽鋼。廢棄物清理法規定，包裝、容器有嚴重汙染環境之虞得公告禁用，外送業者有義務做好環保。

「推廣環保多年好不容易有點成果，卻因外送功虧一簣」，荒野保護協會海洋專員徐筱珺說，現在外送垃圾大量增加，光是一碗湯麵就可能用上兩、三個塑膠袋，環保署應聯合店家，從規格餐具、回收站點、清洗設備著手，制定一套完整的回收機制。

徐筱珺說，如果環保署有意減少外送餐具垃圾，現在就應該擬定相關政策，或許無法立即實施，但可以設定期程，預告幾年後會做，讓民眾有心理準備。