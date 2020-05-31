一張圖看一周天氣！到周五各地熱飆35度 周六起水氣增

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，由於鋒面北移至華中，換高壓接手，周一到周五天氣晴朗炎熱，各地高溫可來到35度，僅午後要注意局部雷陣雨。到了周六，又有鋒面南移，屆時水氣增多且天氣不穩定度增加。

氣象局說，結束了上周滯留鋒面和狂爆的午後雷陣雨，連續艷陽高照的日子已經來臨。

氣象局說，周一到周五因台灣位於副熱帶高壓西北側，主要受西南風影響，大多為炎熱穩定且晴朗的天氣受西南風影響，清晨中南部沿海有局部雨。午後雷陣雨集中在近山區，北部、東北部及東部地區較明顯，不過周二之後水氣減少，午後雷陣雨的範圍也變得較零星。

氣象局說，到了周五水氣又稍微增加，清晨中南部沿海、午後山區的雨才會明顯一些。

氣象局說，周六之後，原位於華中一帶的鋒面南移，使台灣附近西南風增強，屆時水氣增多且不穩定度增加，中南部留意短暫陣雨或雷雨，其他地區則午後有局部雷雨。不過預報不穩定度仍高，請隨時留意最新氣象資訊。

溫度方面，氣象局說，周一到周五各地落在33到35度，其中南高屏近山區、台北盆地和花東縱谷會出現局部高溫，來到35到36度；周六過後受西南風帶來水氣影響，天氣較為舒適，各地落在34度左右。