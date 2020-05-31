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戒酒藥協助減肥？ 專家：勿擅自使用
美國國家老化研究所學者的小鼠實驗顯示，長年被用於酒精戒斷治療的戒酒硫（disulfiram）可能有助於協助肥胖症患者減重。實驗證明，接受戒酒硫藥物的小鼠，就算攝取高脂肪飲食，體重仍顯著下降。但學者提醒，民眾切勿私自使用於減肥用途，應等待更多臨床實驗證實安全性後再說。
商品名為「戒酒硫」或「安塔布司」的藥物，長期以來被醫界用於酒精戒斷治療。戒酒硫能在人類攝取酒精後，立即產生類似宿醉的反應，使服用者出現皮膚變紅、噁心、嘔吐、頭痛等症狀，來嚇阻酒精上癮者繼續飲用酒精類飲料。
根據《每日醫學新聞》報導，美國國家老化研究所的學者在因緣際會下，決定對小鼠餵食戒酒硫，並觀察是否對減重有幫助。科學家將小鼠分為正常飲食、高脂肪飲食、高脂肪飲食搭配低劑量戒酒硫，和高脂肪飲食搭配高劑量戒酒硫等四組，實驗持續12週。
結果驚人地發現，就算持續攝取高脂肪飲食，無論劑量多寡，有服用戒酒硫的小鼠，體重都出現顯著的下降。其中，服用高劑量戒酒硫的小鼠，在短短4週內，體重就下降了40%，成效十分驚人。
除此之外，服用戒酒硫小鼠的新陳代謝也有顯著的進步，其血糖濃度與正常飲食的小鼠幾乎無異。而戒酒硫似乎也能保護胰臟與肝臟免受新陳代謝失調所帶來的傷害。
儘管前景看好，科學家仍警告一般民眾勿私自將戒酒硫當成減肥藥物，因為相關證據仍未通過嚴格的人體實驗。
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