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影／歌仔戲圖書館成立 素人展現上課成果

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
台北市歌仔戲推廣協會理事長陳亞蘭今天為在龍山文創基地成立的歌仔戲圖書館站台。記者潘俊宏／攝影
台北市歌仔戲推廣協會理事長陳亞蘭今天為在龍山文創基地成立的歌仔戲圖書館站台。記者潘俊宏／攝影

台北市歌仔戲推廣協會理事長陳亞蘭今天為在龍山文創基地成立的歌仔戲圖書館站台，開幕儀式中特別請兩位只上過四次課的歌仔戲素人展現他們的學習成果，呼籲台灣歌仔戲迷也能共襄盛舉推廣歌仔戲文化。

兩位歌仔戲素人一上台略顯緊張，但是一進入歌仔戲劇情與音樂節奏中，儀態與歌聲不自覺有模有樣比畫起來。陳亞蘭表示，這兩位素人是楊麗花的戲迷，經過陳派的訓練，有這樣的成績證明一般民眾只要有心，也能學好歌仔戲，現在成立圖書館是在地經營歌仔戲文化，也會陸續推出各項文創設計，將觸角延伸到國外。

【中央社／台北31日電】

「歌仔戲小生」陳亞蘭身兼台北市歌仔戲推廣協會理事長，今年與北市文化局合作在龍山文創開設歌仔戲圖書館，展示各項珍藏，並開辦講座與課程，盼台灣最美麗的文化能一直延續。

歌仔戲圖書館5月進駐龍山文創基地，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情緣故，直到今天才舉辦開幕式，現場還邀請2名學員表演，陳亞蘭笑說，課程開辦後，很多人報名，演出的2名學員只練4次就有模有樣，「因為她們從小就看楊麗花歌仔戲，有輸入楊派DNA，現在要輸入陳派的DNA」。

陳亞蘭表示，「我的恩師楊麗花一直交代我，無論用什麼方式，只要能推廣歌仔戲，一定要義無反顧」。

陳亞蘭受訪時表示，歌仔戲最美的地方除了唱腔，還有俚俗語的運用，因此，圖書館展出她和楊麗花演出的作品，還有節目冊、俚俗語等相關書籍，之後若有新的歌仔戲開拍，也會持續將文物收藏在圖書館內。

陳亞蘭說，期盼所有人能因圖書館而接觸歌仔戲，「更認識歌仔戲、更知道歌仔戲的美」，總歸一句，希望能更加推廣歌仔戲文化。

文化局副局長陳譽馨受訪時表示，龍山文創設立的宗旨是發揚在地文化，而歌仔戲是台灣原生戲種，也是相當重要的文化資產，引入歌仔戲圖書館，一方面讓更多人認識台灣的本土戲種，一方面也讓文創基地面貌更加多元豐富。

不過，龍山文創基地雖與捷運龍山寺站共構，但地點在地下2樓，開幕以來人潮不多，還被冠上「蚊子館」的外號。

對此，陳譽馨說，會持續引入不同元素，多一些新舊融合，像是持續引進漫畫、電影工作室等，加上周邊硬體環境改善，讓年輕人願意進入。

台北市歌仔戲推廣協會理事長陳亞蘭今天為在龍山文創基地成立的歌仔戲圖書館站台。記者潘俊宏／攝影
台北市歌仔戲推廣協會理事長陳亞蘭今天為在龍山文創基地成立的歌仔戲圖書館站台。記者潘俊宏／攝影

歌仔戲 圖書館 文創 陳亞蘭

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