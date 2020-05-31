快訊

提案百家爭鳴 蔡政府能守住不碰修憲雷區？

梅雨季要結束？鄭明典：今年恐提早出梅 颱風季就開始

聽新聞
test
0:00 / 0:00

視力模糊、手腳無力 小心是這個病作祟

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
示意圖。圖／123RF
示意圖。圖／123RF

「出現暈眩、手腳無力、視力模糊…你會聯想到可能是多發性硬化症嗎？」新北市立土城醫院腦神經內科主任徐榮隆便曾收治一名50多歲的王先生，四年前因左側肢體無力、意識不清緊急入院，後續花費一年多時間輾轉於多家醫院診斷，才終於確診為多發性硬化症。所幸目前使用二線藥物規律治療，病況穩定未再復發惡化，也可維持清楚意識、與他人交談，回歸正常生活。

徐榮隆表示，多發性硬化症是一種發生於中樞神經系統的自體免疫性發炎疾病，免疫細胞產生異常，攻擊包覆神經纖維的髓鞘，使中樞神經出現反覆持續發炎的脫髓鞘性神經病變，讓神經傳導發生「短路」而失去正常功能，但病因至今不明。但多發性硬化症在台灣屬罕見疾病，依據重大傷病登錄資料，全台目前約1100位病友。因為疾病早期症狀多元，導致疾病警覺性與確診度低，經常延誤確診。

徐榮隆說，多發性硬化症首次發病年齡約20至40歲，病灶可能發生在腦袋不同部位，造成不同程度的功能異常，常見的神經症狀包括暈眩、手腳無力、視力受損、平衡失調、臉歪嘴斜、吞嚥困難、口齒不清、甚至大小便失禁等，少數病友有癲癇及智能障礙，嚴重可能癱瘓，也由於病灶表現多元，病患常在不同科別間反覆就醫，影響黃金治療時期。

加上因為反覆發作，可能對神經已造成不可逆的傷害，導致肢體無力、無法繼續工作，出入需要輪椅輔助，生活品質大受影響。

徐榮隆表示，雖然疾病初期治療後幾乎能夠痊癒，但若不長期持續藥物控制，病症反覆發作後可能造成永久性失能。而干擾素是常見的多發性硬化症一線治療藥物，若一線用藥使用後效果不佳，可採二線治療；二線用藥為免疫調節劑，包含口服與針劑。

徐榮隆說，治療時規律以藥物控制降低復發機率，以達到多發性硬化症治療的四大治療目標，包括：降低復發機率、避免腦部病灶的新發生或擴大、延緩腦萎縮，以及維持活動功能與生活品質。

視力 罕見疾病

延伸閱讀

當關節發炎疼痛 復健科醫師這樣做

最新研究發表 過動症的孩子腦內荷爾蒙與一般人不一樣

韓神秘小兒疾病兩疑似患者康復 尚待追查病史

單純肚子痛竟成腹膜炎 醫師提醒腹膜炎有這些常見症狀

相關新聞

開鑿雪隧機器化身公共藝術品 9月陳列頭城高架橋下

開鑿雪山隧道的機器，即將化身公共藝術品。交通部長林佳龍今天說，當年用來貫通雪山隧道導坑北段全斷面隧道鑽掘機（TBM）即將...

三防線防子宮頸癌 國健署籲女性勿因疫情而忽略定檢

新冠肺炎在台灣的疫情雖趨緩，但仍有部分民眾擔心感染疑慮而減少就醫。國民健康署呼籲，子宮頸癌雖屬於慢性且早期徵狀不明顯疾病...

香蕉價格暴起暴落 南部蕉農：心情像洗三溫暖

農曆年過後，新冠肺炎疫情導致許多水果出口不順，香蕉價格異常亮麗，一度漲至每公斤40元以上，不料短時間卻又暴跌至10元低價...

梅雨季要結束？鄭明典：今年恐提早出梅 颱風季就開始

5、6月正值梅雨季，但中央氣象局代理局長鄭明典在臉書上表示，當高層南亞反氣旋的軸線移到台灣以北，台灣上空出現偏東風時，是...

視力模糊、手腳無力 小心是這個病作祟

「出現暈眩、手腳無力、視力模糊…你會聯想到可能是多發性硬化症嗎？」新北市立土城醫院腦神經內科主任徐榮隆便曾收治一名50多...

端午節高鐵是否賣自由座 陳時中：尊重台鐵高鐵規畫

針對許多民眾還有作家苦苓都希望端午節能夠開放高鐵自由座，中央疫情指揮中心指揮官陳時中下午開防疫會議時說，高鐵台鐵可以依他...

愛肝達人站／胰臟是否有病變 核磁共振一目瞭然

對腹部器官的檢查而言，它目前是檢查胰臟病變的最佳工具，目前檢查胰臟最初步的工具是超音波檢查，但胰臟的頭部，尤其尾部常受胃腸空氣的影響而模糊，因此，臨床上核磁共振是必備的檢查。

健康相談室／孩子提前發育長高 日後恐矮人一截

Ｑ：較早發育長高，日後身高可能比其他小孩矮？Ａ：父母期望孩子長得像大樹一樣，但若孩子快速長高的時間點異常得早，甚至伴隨第二性徵出現，就要警覺可能是性早熟。

防疫在家工作 自己煮三餐卻胖了

新冠肺炎疫情蔓延全球，隨著海外國人返台，國內一度出現大量確診病例，許多公司行號預防性地請員工在家上班，以避免全體員工在公...

好好吃／高鐵員工 手作料理大公開

為鼓勵員工盡可能宅在家，享受與家人相處的時光，守護自己愛的人也守護旅客健康安全，台灣高鐵公司推出「T Living宅家好...

疫情影響 台鐵交車與星宇交機時程皆延後

台鐵向韓國採購的520輛通勤電聯車，原預定今年6月底先交20輛，疫情影響，廠商將延至9月底；星宇航空原本8月要接回第4架...

輕微貧血當沒事 中年男腸胃竟長罕見瘤

南投縣58歲黃姓男子去年健康檢查發現有輕微貧血，但未放在心上，未料今年因車禍就醫，經腹部電腦斷層掃瞄，意外發現其小腸有罕...

熱門新聞

科學證實 除了吃藥這11個方法可以降血壓

男疑趕車不慎落軌遭輾斃 新北浮洲站上下行列車延誤

寶雅備100萬片台製醫療級口罩定價5-7元 最快6月4日販售

專家：6月7日之後 梅雨鋒面可能再度靠近台灣

花蓮發生規模4.8地震 宜花最大震度4級、新北也有感

殺破狼周運勢／雙子戀情面臨關鍵 巨蟹當心被裁員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。