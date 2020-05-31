視力模糊、手腳無力 小心是這個病作祟

「出現暈眩、手腳無力、視力模糊…你會聯想到可能是多發性硬化症嗎？」新北市立土城醫院腦神經內科主任徐榮隆便曾收治一名50多歲的王先生，四年前因左側肢體無力、意識不清緊急入院，後續花費一年多時間輾轉於多家醫院診斷，才終於確診為多發性硬化症。所幸目前使用二線藥物規律治療，病況穩定未再復發惡化，也可維持清楚意識、與他人交談，回歸正常生活。

徐榮隆表示，多發性硬化症是一種發生於中樞神經系統的自體免疫性發炎疾病，免疫細胞產生異常，攻擊包覆神經纖維的髓鞘，使中樞神經出現反覆持續發炎的脫髓鞘性神經病變，讓神經傳導發生「短路」而失去正常功能，但病因至今不明。但多發性硬化症在台灣屬罕見疾病，依據重大傷病登錄資料，全台目前約1100位病友。因為疾病早期症狀多元，導致疾病警覺性與確診度低，經常延誤確診。

徐榮隆說，多發性硬化症首次發病年齡約20至40歲，病灶可能發生在腦袋不同部位，造成不同程度的功能異常，常見的神經症狀包括暈眩、手腳無力、視力受損、平衡失調、臉歪嘴斜、吞嚥困難、口齒不清、甚至大小便失禁等，少數病友有癲癇及智能障礙，嚴重可能癱瘓，也由於病灶表現多元，病患常在不同科別間反覆就醫，影響黃金治療時期。

加上因為反覆發作，可能對神經已造成不可逆的傷害，導致肢體無力、無法繼續工作，出入需要輪椅輔助，生活品質大受影響。

徐榮隆表示，雖然疾病初期治療後幾乎能夠痊癒，但若不長期持續藥物控制，病症反覆發作後可能造成永久性失能。而干擾素是常見的多發性硬化症一線治療藥物，若一線用藥使用後效果不佳，可採二線治療；二線用藥為免疫調節劑，包含口服與針劑。

徐榮隆說，治療時規律以藥物控制降低復發機率，以達到多發性硬化症治療的四大治療目標，包括：降低復發機率、避免腦部病灶的新發生或擴大、延緩腦萎縮，以及維持活動功能與生活品質。