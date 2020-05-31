梅雨季要結束？鄭明典：今年恐提早出梅 颱風季就開始

5、6月正值梅雨季，但中央氣象局代理局長鄭明典在臉書上表示，當高層南亞反氣旋的軸線移到台灣以北，台灣上空出現偏東風時，是一項「出梅」的指標。不過因為今年梅雨落在山區的總量並不多，感覺還不夠，如果這樣就出梅了，這不是個好現象。

而「入梅」、「出梅」表示梅雨季的開始和結束。鄭明典說，這個現象還要再觀察幾天，今天先提醒水利署，希望大家一起來關心。

鄭明典稍早在接受本報採訪時表示，往年梅雨季強降雨本來應該6月會比5月多，偶爾才有例外，且出梅會落在6月15日左右。不過按照目前觀察，預計6月10日前後就會出梅。

鄭明典說，出梅代表降雨型態會變，連續大雨機率降低，比較容易出現高溫、午後對流夏季天氣。氣候上，梅雨結束就是颱風季開始。

另外鄭明典說，出梅前會有一波比較大的降雨，6月7日的梅雨鋒面只有一點點訊號，下雨強度沒有那麼強。

至於提早出梅會不會缺水，鄭明典說要看供需，不是只有下雨問題。