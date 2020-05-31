高雄建立玉荷包網室栽培模式 省藥省工少蟲延長產期

高雄市農業局協助玉荷包產業升級，建立「2省1少」省藥、省工及少蟲的新種植模式，去年邀請農業試驗所嘉義農業試驗分所及鳳山熱帶園藝試驗分所研究人員，進行綠色農糧減藥技術計畫。並爭取農糧署網室補助，在芳境果菜運銷合作社成功建立「玉荷包網室荔枝栽培模式」，可延長供貨期。

高雄市農業局長吳芳銘表示，此模式以不同網目孔隙、網布色澤、覆網時間進行研究，發現網室栽培於減少施藥情況，品質仍可與露天慣行栽培相近。今年持續優化模式，以網室栽培搭配隔週施藥，建立穩定可行的生產模式；同時研究團隊發現綠色調光網具有調節產期的效果，可有效延長玉荷包產期10到20天，對於外銷玉荷包可達到延長供貨期的作用，也將持續研究評估。

因初步試驗效果良好，芳境果菜運銷合作社今年已將網室規模由0.3公頃擴大為2公頃，希望透過網室栽培，藥檢可穩定通過外銷標準，建立台灣荔枝安全高品質的品牌形象，並逐步推廣建立外銷契作專區。

芳境果菜運銷合作社玉荷包的外銷市場，包括日本及新加坡。由網室玉荷包建立穩定及安全的生產模式，搭配完整的採後冷鏈技術，並導入自動化包裝及國際驗證Global G.A.P.，逐步進行產業升級。芳境果菜運銷合作社理事長許倫肇表示，未來願意與採用此栽培模式的農友契作，進行集團生產，建立統一工班進行系統性配工，解決農務勞力的問題。