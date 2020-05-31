開鑿雪隧機器化身公共藝術品 9月陳列頭城高架橋下

開鑿雪山隧道的機器，即將化身公共藝術品。交通部長林佳龍今天說，當年用來貫通雪山隧道導坑北段全斷面隧道鑽掘機（TBM）即將化身為公共藝術品「平安回家」，陳列於頭城的高架橋之下，讓後人追憶當年貫通雪山隧道的艱辛與偉大，預計9月就可以一睹風采。

林佳龍說，18年前的今天，雪山隧道導坑北段貫通了，當年雪山隧道是國內首度引進TBM工法，雖然在工程初期鑽掘四稜砂岩時吃盡苦頭，但在工程中後期卻成為加快工進的大功臣，而當年三部TBM只剩下這部留了下來。

林佳龍說，除了「平安回家」之外，交通部高速公路局也邀請藝術家楊尊智，在蘇澳服務區創作「流動的光河」藝術品，作品以抽象的TBM外觀，作為服務區之入口意象，邀請遊客以行走的方式走入作品，感受隧道實際的尺度，帶給人的震撼與美感。