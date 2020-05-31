三防線防子宮頸癌 國健署籲女性勿因疫情而忽略定檢

新冠肺炎在台灣的疫情雖趨緩，但仍有部分民眾擔心感染疑慮而減少就醫。國民健康署呼籲，子宮頸癌雖屬於慢性且早期徵狀不明顯疾病，但仍可以安全性行為、接種HPV疫苗、子宮頸抹片檢查等三道防線防來預防並降低子宮頸癌的發生，並呼籲30歲以上女性，應定期做子宮頸抹片檢查。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，我國每年新發生的子宮頸癌個案約1500人，死亡個案則約650人，為我國女性十大癌症發生率第八位與死亡率第七位。女性絕大部分子宮頸癌，是經由性行為感染人類乳突病毒（HPV）所致，雖感染後多會自行痊癒，但仍有少部分人會持續感染，發生癌前病變，甚至子宮頸癌。

子宮頸是連接子宮及陰道的地方，子宮頸癌即指此部位產生的癌變。因子宮頸癌前病變通常不會出現明顯症狀或疼痛，故需透過子宮頸抹片檢查來早期發現子宮頸癌前病變或子宮頸癌；如經診斷為癌前病變，只需簡單門診手術即可治癒；即使經切片證實為癌症時，只要發現得早，治癒率也很高。

林莉茹說，依國健署癌登資料顯示，透過子宮頸抹片檢查可發現97.3%子宮頸癌前病變及早期（0至1期）子宮頸癌個案；而早期子宮頸癌的5年存活率，更高達9成以上，不過若到第4期才發現，存活率則降至僅2成。

國健署自1995年起，提供30歲以上女性子宮頸抹片檢查服務，每年平均約有210萬人參加，呼籲符合篩檢資格的女性，至少每3年做1次子宮頸抹片檢查，也可透過「健康存摺」、「健保快易通」APP檢視就醫提醒，勿因疫情期間而忽略定期檢查。