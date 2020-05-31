香蕉價格暴起暴落 南部蕉農：心情像洗三溫暖

農曆年過後，新冠肺炎疫情導致許多水果出口不順，香蕉價格異常亮麗，一度漲至每公斤40元以上，不料短時間卻又暴跌至10元低價，蕉農質疑盤商操縱。此波梅雨過後，南部香蕉價格上揚，今天產地漲回20元，蕉農說，蕉價暴起暴落「像洗三溫暖」。

日前香蕉產地價格低落，立委蘇震清5月20日帶著香蕉到立法院質詢，屏東縣議員李世淦5 月21日也在縣議會提出相同質疑，懷疑有人為炒作導致產地與市場價格落差大；相差僅10幾天，香蕉又悄悄從谷底翻升上揚。

高雄旗山蕉農陳童寶說，梅雨報到前，旗山產地價格滑落至8元低價，下雨後一周，再度回升至20元，此波雨勢讓香蕉成長減緩，可能與蕉販收不到香蕉有關，擔心連續豔陽又會導致價格下滑。

美濃蕉農謝志強說，今年香蕉價格起伏極大，以往清明時節價格每公斤不超過30元。4月底5月初每公斤高達40多元，卻在短短2天內暴跌至10元，甚至有單日暴跌5元的誇張情況，這些情況都很不正常，心情像洗三溫暖。

屏東縣府農業處指出，根據地方輿情蒐集回報，疑有廠商聯合壓價情形，農業處搜集相關資料提供給檢調調查，若查證屬實，將移交公平交易委員會處理；夏天溫度高、太陽大，香蕉生長速度快，量也變多，近期又遇到下雨，口感也受影響。

農糧署南區分署長姚志旺說，香蕉價格目前已回穩，一公斤約20幾元到30元。前一陣子，天氣熱，市場上也有其他水果像西瓜、芒果等，讓消費者有多元選擇，天氣熱，香蕉價格較低，消費者購買意願低，夏季時消費者會選擇水分較多的西瓜等，香蕉相對被排擠。