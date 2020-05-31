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輕微貧血當沒事 中年男腸胃竟長罕見瘤

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣58歲黃姓男子有輕微貧血，但未放在心上，今年因車禍意外診出罕見的「胃腸道基質瘤」。記者賴香珊／攝影
南投縣58歲黃姓男子有輕微貧血，但未放在心上，今年因車禍意外診出罕見的「胃腸道基質瘤」。記者賴香珊／攝影

南投縣58歲黃姓男子去年健康檢查發現有輕微貧血，但未放在心上，未料今年因車禍就醫，經腹部電腦斷層掃瞄，意外發現其小腸有罕見腫瘤「胃腸道基質瘤」，手術後雖一周就出院，但後續標靶藥物費用1年高達83萬元，一般人恐難負擔，醫師林佳正協助黃申請健保支付通過，不用擔心昂貴藥費，令黃直呼「足感心」。

佑民醫院指出，黃男雖年近6旬，但身體健康也無特殊或慢性疾病，就去年健檢發現輕微貧血；今年4月騎車發生事故，因身體擦挫傷送急診救治，經腹部電腦斷層掃瞄，確認內臟無損傷，但卻發現小腸有顆5.6公分腫瘤，轉診至一般外科。

一般外科醫師林佳正說，向黃建議獲其同意後，就安排手術切除，術後恢復良好，一周就出院；但術後病理報告顯示，該腫瘤是「胃腸道基質瘤」，每100萬人每年僅10至20個病例，罕見且復發可能性大，所幸近年已研發專用的標靶藥物。

只不過，這種標靶藥物的費用昂貴，1年藥費高達83萬元，因此健保只給付給高風險病人，一般民眾恐無力負擔；院方表示，經林醫師評估黃男病理報告應符合健保給付規定，協助以專案申請獲審核通過得給付3年，令黃直呼「足感心」。

林佳正則說，「胃腸道基質瘤」復發取決於腫瘤大小、腫瘤細胞有絲分裂的速度，若復發，再次開刀的困難度大增，術後若能連續使用標靶藥物3年，可有效降低復發機率，而術後應保持正常作息、少吃刺激性食物、按時服藥且定期門診追蹤。

林也提到，黃男被檢查出小腸有腫瘤前，有輕微貧血，但無胃腸不適或血便等症狀，因此提醒民眾，若發現有不明原因的貧血應找肝膽胃腸科醫師檢查，確認是否為消化道病變所引起的慢性出血或貧血，才能及早發現、及早治療。

南投縣58歲黃姓男子有輕微貧血，但未放在心上，今年因車禍意外診出罕見的「胃腸道基質瘤」。記者賴香珊／攝影
南投縣58歲黃姓男子有輕微貧血，但未放在心上，今年因車禍意外診出罕見的「胃腸道基質瘤」。記者賴香珊／攝影

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