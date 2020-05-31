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夏天也可能氣喘 醫籲注意過敏原

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
亞東醫院急診醫學部主治醫師李吉泰表示，氣喘是國人常見的氣道疾病，盛行率以健保資料庫統計，成人約為11.9%；兒童及青少年則約為15.7%，但仍有低估的可能。記者簡浩正／攝影
亞東醫院急診醫學部主治醫師李吉泰表示，氣喘是國人常見的氣道疾病，盛行率以健保資料庫統計，成人約為11.9%；兒童及青少年則約為15.7%，但仍有低估的可能。記者簡浩正／攝影

夏天到來，雖氣喘主要發生在秋、冬季節交替之際，但台灣氣候溫度與濕度相對高，仍容易造成患者氣喘發作。醫師表示，除遺傳外，夏天濕度與熱氣等環境因子，有利於花粉、塵螨生長或產生過敏反應，也可能導致患者氣喘惡化，甚至出現嚴重氣喘，籲應注意過敏原的去除，以避免嚴重氣喘發生。

台灣胸腔暨重症加護醫學會，今舉行健保氣喘醫療給付改善方案之教育訓練講座，上午邀請振興醫院胸腔內科主治醫師曾敬閔，與亞東醫院急診醫學部主治醫師李吉泰，講述氣喘致病機轉與氣道變形、台灣成人氣喘診療指引等議題。

李吉泰表示，氣喘是國人常見的氣道疾病，是一種受遺傳體質和環境因素雙重影響的慢性氣道阻塞疾病。依其嚴重的程度可以呈現呼吸困難、喘鳴音、胸悶和咳嗽等症狀。盛行率以2007年的健保資料庫統計，成人約為11.9%；兒童及青少年（小於20歲）則約為15.7%，但仍有低估的可能。

曾敬閔說，氣喘大致上可分三類：外因性或過敏性氣喘 、內因性氣喘、職業性氣喘。多數孩童氣喘屬第一類，可定義出清楚的外界過敏原，且多數病人有家族史；而大部分成年後才出現氣喘病徵者，則為第二類，環境中找不到過敏原，可能因接觸乾冷空氣、劇烈運動、聞到強烈氣味等而發作。而職業性氣喘，則是工作上特別接觸到某些物質，如化學藥劑、動物毛髮、排泄物、廢氣等而造成。

曾敬閔說，過敏原為一種會引發人體產生過敏反應的物質，主要分為蛋白質與半抗原兩大類，多數人過敏原屬前者，後者是人體本身無法引發過敏，需與體內的蛋白結合後才會引起過敏反應，包括金屬類物質如鉻及一些化學物質如甲醛等。而近來天氣炎熱，不斷進出冷氣房，短時間內，體溫變化太大，支氣管不斷收縮和擴張，也容易引起氣喘的發作。

他說，氣喘在臨床上的症狀包含喘、悶、咳，原因為氣道狹窄、呼吸管壁增厚、 氣道分泌物增加所致，並視其發炎反應可分為慢性的氣道重塑，與急性的氣喘急性發作，恐促使黏膜過度分泌、平滑肌過度增生、基質沉積在氣道表皮下層，導致氣道變形，出現嚴重氣喘。

曾敬閔說，氣喘治療上初期可用吸入性類固醇與支氣管擴張劑控制，不過臨床上約有10%的患者屬嚴重型氣喘，若前述藥物控制不佳，另有注射型藥物作為新選擇。呼籲民眾要注意去除花粉、塵螨、蟑螂、動物毛髮等台灣常見過敏原，以避免嚴重氣喘的發生。

振興醫院胸腔內科主治醫師曾敬閔表示，濕度與熱氣等環境因子，有利於花粉、塵螨生長或產生過敏反應，也可能導致患者氣喘惡化，甚至出現嚴重氣喘，籲應注意過敏原的去除，以避免嚴重氣喘發生。記者簡浩正／攝影
振興醫院胸腔內科主治醫師曾敬閔表示，濕度與熱氣等環境因子，有利於花粉、塵螨生長或產生過敏反應，也可能導致患者氣喘惡化，甚至出現嚴重氣喘，籲應注意過敏原的去除，以避免嚴重氣喘發生。記者簡浩正／攝影

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