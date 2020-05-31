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你是低溫一族？ 營養師提醒靠這一味可提溫

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市郭綜合醫院營養科組長郭家伶。圖／郭綜合提供
台南市郭綜合醫院營養科組長郭家伶。圖／郭綜合提供

防疫期間全民量體溫，你是否每次測量時，體溫都偏低，屬於「低溫一族」？台南市郭綜合醫院營養科組長郭家伶表示，現代人喜歡喝冰飲、吹冷氣，又缺乏運動，都可能造成代謝循環差、體溫偏低，而料理中常見的薑，其實有活絡代謝的作用，適當使用，可以促進循環。

郭家伶表示，「量體溫」是間接檢測免疫力最簡單的方法，當免疫細胞正常運作時，體溫為36.5℃到37.2℃，體溫每下降1℃，會使免疫力降低30%。體內溫度若低於35℃，自然殺手細胞及B淋巴細胞活性皆會降低，當體溫過低時，除了代表免疫功能變差之外，會造成身體血液循環變差，代謝功能也變慢，更容易有腦梗塞、糖尿病、肩膀痠痛、頭痛等毛病。

她表示，防疫期間，進出醫院的人都要量測體溫，雖然額溫可能受到量測距離、額部的溼度等因素影響，但不少人怎麼測量，體溫就是偏低，經常會低於36.5度，甚至36度以下。特別是女性或是代謝循環較差的老人會有體溫偏低的情況。

而薑當中含有的薑酮醇、薑烯酚是提升體溫的關鍵成分，兩者都有促進血液循環，使身體暖和的效果。加熱乾燥後的乾薑，薑烯酚含量會變高，可刺激腸胃、活絡內臟運作。吃下生薑後，身體會從末稍開始變暖，尤其是在高溫多雨的夏季。薑發揮袪溼散熱助代謝的功能，也體現了「冬吃蘿蔔，夏吃薑，不勞醫師開處方」這句諺語的含意。

郭家伶表示，東方人以薑為藥的歷史已有2000多年，薑是藥食同源的最佳代表。薑的價值就在於其所含的植化素，薑辣素、薑油酮、薑烯酚。薑辣素是辣味的來源，薑辣素隨著薑越老而含量越高，所以嫩薑不辣老薑超辣。薑油酮及薑烯酚提供香氣來源及溫暖身體。生薑中薑辣素在炮製過程受熱會轉變為薑烯酚或薑油酮等聚合物，更增強了薑的藥效。

而薑除了可以溫暖身體之外，還有以下的功用：

一、減少噁心嘔吐、動暈症及改善胃腸道蠕動遲緩

薑的揮發油也具阻斷5-羥基色胺的接受器，故薑能能有效降低化療、術後及妊娠引起的噁心和嘔吐，動暈症及胃腸道蠕動遲緩等症狀，證明了薑有“嘔家聖藥”之稱。

二、抗氧化

能抑制巨噬細胞過量生成一氧化氮，降低自由基對組織的破壞，因此可預防癌症、動脈硬化、心臟疾病等疾病。

三、抑制腫瘤的發展

薑辣素、薑油酮、薑烯酚在生化代謝上，干擾腫瘤細胞的基因表現、阻礙腫瘤細胞生長週期路徑、抑制血管內皮細胞因子的活性、促進腫瘤細胞凋亡以達到抑制腫瘤的發展。

四、抗發炎

薑辣素及薑烯酚具有抑制人類淋巴細胞中環氧合酶的表現，使發炎物質，前列腺素濃度降低。能緩解大腿軟骨關節炎、急性痛風性關節炎的發炎及疼痛。

薑的使用方法

生薑肉性味辛溫，具有發表散寒、溫胃止嘔的功效，還有解魚蟹之毒。而生薑皮富含精油、揮發油，性味辛涼，與生薑肉藥性正好相反，有利尿消腫的功效。可用於燉煮、翻炒、熬湯等，或使用磨泥器磨成薑泥(可過濾)，可直接加入飲品中，十分方便，也可以將老薑洗淨後帶皮切薄片，並平鋪於竹篩上(不可疊放)曬乾。曬到充分乾燥後，再用食物調理機打成薑粉，放入密封罐保存。

薑的安全攝取量

生薑攝取量：每天1克，不要超過10克；乾薑攝取量：每天1到2克，不要超過2到3克。

要特別留意，以下是不太適合吃薑的人

1、體質陰虛的人，表現出來的症狀有手腳心發熱、手心有汗、經常口乾、口唇異常乾燥、皮膚乾燥、明顯有脫水症狀、脈博過速、心煩易怒、睡不好。

2、內熱較重的人。如果有發高燒、肺熱燥咳、咳痰較黃、胃熱嘔吐、舌頭或臉部會異常潮紅、口臭、痔瘡出血、便秘等疾病。

3、生薑與抗凝血西藥併用，會增加凝血時間和出血的危風險。

腫瘤 淋巴 關節炎

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