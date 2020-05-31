專家：6月7日之後 梅雨鋒面可能再度靠近台灣

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，梅雨鋒面終於暫時離開台灣，昨天開始台灣已經轉為夏季型的午後山區熱對流雷雨型態，今天仍是相同的天氣。

他說，梅雨鋒面北抬到長江流域，台灣位於太平洋高壓邊緣，上午各地為晴到多雲，陽光普照，午後在各地山區有熱對流發展造成雷雨機會，熱對流發展後隨西南風往北、東北擴散，北部、東半部平地也有出現午後雷雨的可能性，雷雨發生時雨勢較大，並且伴隨閃電打雷及較強陣風，前往山區活動或是午後出門要留意天氣變化。

吳聖宇說，上午期間因為陽光照射明顯的關係，加熱的效果很好，溫度會上升很快，各地高溫普遍可達32-33度以上，局部地區甚至會到34-35度以上高溫，戶外活動要多補充水分預防中暑，紫外線指數也非常高，防曬的準備不可少。上午10時到下午3時之間溫度最高，紫外線也最強的一段時間，盡量減少在這段期間的戶外活動，可以避免許多因為熱及曬所造成的風險。

由目前的預報資料來看，他說，太平洋高壓影響，午後山區雷雨的夏季型天氣至少維持到周五或周六，下周日之後太平洋高壓減弱，梅雨鋒面有再度南壓靠近台灣的機會，天氣可能再度轉趨不穩定，不過實際的影響程度還有待進一步觀察。