快訊

日本考慮放寬這4國公民入境限制 台灣暫未入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《航海王》23年結局碗都敲破了！草帽海賊團最強人氣排行揭曉

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

一起航向偉大的航道吧！

「我要成為海賊王」、「一起航向偉大的航道吧」這2句話即便不看動漫的人，也一定聽過這熱血的誓言！

這一部紅了23年的海洋冒險故事《航海王》是多少人青春時期的熱血回憶，由草帽小子魯夫為了祕寶「ONE PIECE」和夢想成為海賊王，一路上結交9位夥伴勇闖航道的故事，漫畫至今尚未完結，許多網友已從小孩長成大人，碗都敲破了，就希望作者尾田榮一郎能給個交代啊拜託～

今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，《航海王》草帽海賊團中的10位夥伴，誰的人氣更高，你是不是也被勾起回憶了呢，一起成為航海王吧！

image source:FB/台視動畫專區

航海王

騙人布

惡魔果實：無

能力：發明、狙擊、遠距離視力

「我要成為勇敢的海上戰士！」第三位跟著魯夫登上梅莉號航向偉大航道的騙人布，張嘴就能扯謊，時常背著包包，裝滿各種食材、自己發明的工具，很會修繕東西。

他個性懦弱悲觀，只有普通人的身體看似沒什麼能力，實際上卻擁有堅強不服輸的精神，偶有突發意外能憑藉精準的狙擊能力拯救團員、扭轉失敗。

延伸閱讀：玩粉看過來！《綜藝玩很大》主持、來賓人氣排行初公開

image source:航海王wiki

布魯克

惡魔果實：超人系「黃泉果實」

能力：劍擊、音樂創作、水上飄、高度跳躍、靈魂出竅

曾經死過一次，靠著果實能力復活，肉身卻早已腐化只剩骷髏。頂著一顆爆炸頭、拄著拐杖，喜歡音樂、會演奏所有的樂器，是興致高昂的靈魂歌手。

布魯克生性好色，看到女生總是說：「可不可以讓我欣賞妳的內褲？」相當欠打，身為團中年長代表，能用智慧幫助夥伴，重視承諾、義氣，意外是可靠且強大的人喔～

延伸閱讀：全台20大熱門打卡夯點出爐！冠軍你一定也超想去

image source:航海王wiki

賓什莫克·香吉士

惡魔果實：無

能力：料理、長腿踢功足技

留著一頭金髮、小鬍子、叼根菸，頹廢系帥氣海賊香吉士拋棄貴族名利跟著魯夫航海，曾深受海上餐廳老闆「紅腳」哲普的恩惠，喜愛各種女人（？）且會給予保護，擁有一顆好色的心，但也是紳士暖男，常因愛女色造成極大的弱點。

身為廚師的他，也擔起餵食大家的重任，看似痞痞壞壞的外表，遇到事情反而是替夥伴冷靜分析的角色，極富男子氣概。

延伸閱讀：比基尼正妹的季節到了！特搜9大夏日「銷魂系」女性泳裝品牌

image source:航海王wiki

佛朗基

惡魔果實：無

能力：滿身武器、修船造船

作為海賊團中的「工具人」，與魯夫從敵友變盟友，為了看自己打造的夢想千陽號航到海洋盡頭而加入旅程，頂著藍色飛機頭、滿身肌肉、太陽眼鏡有點「中二」。

其實他是「傳說中的船匠」湯姆的徒弟，試圖拯救帶走恩師的海上列車被撞飛，為了活命才將身體打造成機械成為鋼鐵人。船或武器的問題都難不倒他，開發各種新武器意外收穫喬巴和騙人布2個小粉絲。

延伸閱讀：每12個人就有1個看過…讓小孩開心、大人卻淚崩的30部當紅動畫電影

image source:航海王wiki

吉貝爾

惡魔果實：無

能力：開船掌舵、魚人柔術、魚人空手道

「鯨鯊魚人」吉貝爾，擁有藍藍的圓滾大身體、2顆嚇人的獠牙，讓人一看就害怕，其實他個性穩重，在團員中堪當大任。吉貝爾是前任「王下七武海」成員之一、原太陽海賊團船長。欣賞魯夫而約定好一起航海，之後才正式加入。

他相當驍勇善戰，航向偉大的航道可少不了他，靠著非人的強大怪力，一掌就能擊退一團海賊，懂海、身為魚人的他，還可以和同類鯨鯊、魚類溝通，簡直是海上霸王！

延伸閱讀：2019爆紅神作「鬼滅之刃」有多好看？30大熱門人氣動漫來了

image source:航海王wiki

妮可·羅賓

惡魔果實：超人系「花花果實」

能力：歷史學、翻譯、諜報

吃下花花果實，美魔女羅賓能夠瞬間長出多隻手、大長腿使力攻擊，一頭長黑髮、白皮膚卻有著強烈的眼神，御姊範兒十足的羅賓反而喜歡一切可愛、醜萌的事物，反差十足。

出身考古學島歐哈拉，被世界政府追殺殲滅的唯一倖存者，能解讀歷史正文喚醒古代兵器。小時候不斷遭到背叛變得冷酷無情的她，在加入海賊團中慢慢感受到夥伴、活下去的意義。

延伸閱讀：前奏一下就熱血沸騰！最強「熱血動漫片頭曲」TOP10揭曉

image source:banqu

多尼多尼·喬巴

惡魔果實：動物系「人人果實」

能力：醫術、變化各種型態

史上最萌「鹿醫生」！因為藍鼻子被馴鹿排擠的喬巴，誤食惡魔果實變成獸人遭趕出鹿群，被庸醫Dr.西爾爾克收留，繼承他的遺志，是海賊團中的醫生，秉持「我要成為萬能藥，因為這世界上沒有治不好的病」走上航海路。

身小志氣高卻很膽小，在打鬥遇到危險第一時間先躲，更因像狸貓的可愛外型，懸賞金是整個海賊團、甚至《航海王》中最低的，不過當牠吃下藍波球變身，或是生氣失去理智獸化之後，攻擊力可是立馬上升千百倍！

延伸閱讀：新冠疫情結束最想去的地方！全台20大網美私房秘境快收藏

image source:航海王wiki

娜美

惡魔果實：無

能力：偷竊術、精通航海術、控制天氣

橘髮大胸、細腰長腿，天使面孔魔鬼身材的火辣娜美，在團裡擔任航海士，讓整艘船在大海中保持正確方向。個性活潑大方，卻時常會動手動腳扁人，偶爾才有溫柔的一面，很看重性命和錢，看似容易被錢財收買，但對於夥伴生死更是在乎，養母為了保護自己而死一事在她心裡埋下深深的陰影。

擅長偷竊的她機靈、懂談判，是海賊團的司令塔，靠騙人布發明的「天氣棒」能控制氣象，大大提升了戰力技巧，還會精準繪製海圖技術，帶著海賊團躲過許多海上危機。

延伸閱讀：連酷的夢、金針菇都嚇傻！外國人來台灣最驚訝的事

image source:航海王wiki

羅羅亞·索隆

惡魔果實：無

能力：超強劍術

「三刀流」王者、痞帥男神索隆揮舞雙劍，嘴上再叼著第三支，招牌架式擺出來瞬間就能秒殺敵人，索隆做為第二位加入海賊團夥伴，危險度僅次於魯夫，兩人亦家人亦友互相信賴陪伴，雖然常吐槽魯夫的呆萌，實際上卻最為尊重他的命令，也有犧牲自己保全船長的覺悟，和香吉士則是保持水火不容但對外戰鬥有默契的狀態。

他夢想成為「第一大劍豪」，認為背後的傷是劍士的恥辱，將「鷹眼」視為一定要擊敗的目標。在戰鬥當中總是身先士卒，跟魯夫經常承受著足以致死的重傷，幸好有醫術高明的喬巴拯救兩人，常以「不管多重的傷，睡覺就會好」嫌鍛鍊身體不方便而拆掉繃帶。

這樣又Man又帥的酷男，真的是好男友、好老公人選阿～圈粉了許多女孩為他心動，跟著一起沉迷《航海王》的魅力之中。

延伸閱讀：影／航海王電影版38位史詩角色集合！大咖聲優是剛娶女神的他

image source:航海王wiki

蒙其·D·魯夫

惡魔果實：超人系「橡膠果實」

能力：伸長全身各個部位；二檔、三檔、四檔、六式「剃」

《航海王》的靈魂人物、海賊團團長魯夫，高喊一聲「我要成為海賊王」開啟了冒險的篇章，戴著一頂草帽、穿著紅色上衣，個性樂天頗具正義感，卻莽莽撞撞、愛闖禍，夥伴們仍將他看做精神領袖，而他也隨時變身「橡膠人」保護自己的人，只要認定了就堅決捍衛到底。

魯夫的英文是「Luff」，意即「逆風航行」，作者尾田榮一郎更解釋，魯夫生來就是帶著運勢非凡的命格出生。崇拜紅髮傑克，因此立下了航海夢，哥哥火拳艾斯過世給魯夫帶來沉痛的打擊，卻也堅定他變強的意志。

身為熱血漫畫的主角，魯夫「頭腦簡單四肢發達」，卻特別可愛討喜，面對眼前的敵人，來了就打從不畏懼，不是為了財富搶奪而殺戮，他只是一個單純的少年，開心自由的享受海賊的冒險之旅，憑著勝負欲與過人的毅力，一次一次的突破自我，淬鍊出更強的自己向前邁進。

延伸閱讀：航海王5年內完結！作者受訪揭紅髮傑克之謎

image source:FB/ONE PIECE 航海王粉絲團

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月23日至2020年05月21日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『航海王主角』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

小編精選新聞不錯過，快加入【網路溫度計telegram】https://t.me/dailyviewtw

★別再浪費生命爬文！熱文榜告訴你每小時網路夯什麼★

臉書熱榜►https://goo.gl/3FtkKq

論壇熱榜►https://goo.gl/q83kus

 新聞熱榜►https://goo.gl/ugVoTu


夢想 偷竊

延伸閱讀

陳時中訪台南人氣高 與顏振發揭幕手繪看板

影／陳時中訪奇美博物館人氣暴動 呼籲守好自己這條線

日本東京樂園×日本博物館推薦！一生必去的「日本樂園10選」

滿口果肉+乳酪香！ 台中超美雲朵系人氣手搖飲「桑葚、蜜桃乳酪芝芝」 6月新品報到

相關新聞

開鑿雪隧機器化身公共藝術品 9月陳列頭城高架橋下

開鑿雪山隧道的機器，即將化身公共藝術品。交通部長林佳龍今天說，當年用來貫通雪山隧道導坑北段全斷面隧道鑽掘機（TBM）即將...

三防線防子宮頸癌 國健署籲女性勿因疫情而忽略定檢

新冠肺炎在台灣的疫情雖趨緩，但仍有部分民眾擔心感染疑慮而減少就醫。國民健康署呼籲，子宮頸癌雖屬於慢性且早期徵狀不明顯疾病...

香蕉價格暴起暴落 南部蕉農：心情像洗三溫暖

農曆年過後，新冠肺炎疫情導致許多水果出口不順，香蕉價格異常亮麗，一度漲至每公斤40元以上，不料短時間卻又暴跌至10元低價...

梅雨季要結束？鄭明典：今年恐提早出梅 颱風季就開始

5、6月正值梅雨季，但中央氣象局代理局長鄭明典在臉書上表示，當高層南亞反氣旋的軸線移到台灣以北，台灣上空出現偏東風時，是...

《航海王》23年結局碗都敲破了！草帽海賊團最強人氣排行揭曉

「我要成為海賊王」、「一起航向偉大的航道吧」這2句話即便不看動漫的人，也一定聽過這熱血的誓言！

影／歌仔戲圖書館成立 素人展現上課成果

台北市歌仔戲推廣協會理事長陳亞蘭今天為在龍山文創基地成立的歌仔戲圖書館站台，開幕儀式中特別請兩位只上過四次課的歌仔戲素人...

視力模糊、手腳無力 小心是這個病作祟

「出現暈眩、手腳無力、視力模糊…你會聯想到可能是多發性硬化症嗎？」新北市立土城醫院腦神經內科主任徐榮隆便曾收治一名50多...

端午節高鐵是否賣自由座 陳時中：尊重台鐵高鐵規畫

針對許多民眾還有作家苦苓都希望端午節能夠開放高鐵自由座，中央疫情指揮中心指揮官陳時中下午開防疫會議時說，高鐵台鐵可以依他...

愛肝達人站／胰臟是否有病變 核磁共振一目瞭然

對腹部器官的檢查而言，它目前是檢查胰臟病變的最佳工具，目前檢查胰臟最初步的工具是超音波檢查，但胰臟的頭部，尤其尾部常受胃腸空氣的影響而模糊，因此，臨床上核磁共振是必備的檢查。

健康相談室／孩子提前發育長高 日後恐矮人一截

Ｑ：較早發育長高，日後身高可能比其他小孩矮？Ａ：父母期望孩子長得像大樹一樣，但若孩子快速長高的時間點異常得早，甚至伴隨第二性徵出現，就要警覺可能是性早熟。

防疫在家工作 自己煮三餐卻胖了

新冠肺炎疫情蔓延全球，隨著海外國人返台，國內一度出現大量確診病例，許多公司行號預防性地請員工在家上班，以避免全體員工在公...

好好吃／高鐵員工 手作料理大公開

為鼓勵員工盡可能宅在家，享受與家人相處的時光，守護自己愛的人也守護旅客健康安全，台灣高鐵公司推出「T Living宅家好...

熱門新聞

科學證實 除了吃藥這11個方法可以降血壓

男疑趕車不慎落軌遭輾斃 新北浮洲站上下行列車延誤

寶雅備100萬片台製醫療級口罩定價5-7元 最快6月4日販售

61啟動夏日電價 炎夏吹冷氣節電有撇步

梅雨季要結束？鄭明典：今年恐提早出梅 颱風季就開始

專家：6月7日之後 梅雨鋒面可能再度靠近台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。