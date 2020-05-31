《航海王》23年結局碗都敲破了！草帽海賊團最強人氣排行揭曉

一起航向偉大的航道吧！

「我要成為海賊王」、「一起航向偉大的航道吧」這2句話即便不看動漫的人，也一定聽過這熱血的誓言！

這一部紅了23年的海洋冒險故事《航海王》是多少人青春時期的熱血回憶，由草帽小子魯夫為了祕寶「ONE PIECE」和夢想成為海賊王，一路上結交9位夥伴勇闖航道的故事，漫畫至今尚未完結，許多網友已從小孩長成大人，碗都敲破了，就希望作者尾田榮一郎能給個交代啊拜託～

今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，《航海王》草帽海賊團中的10位夥伴，誰的人氣更高，你是不是也被勾起回憶了呢，一起成為航海王吧！

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騙人布

惡魔果實：無

能力：發明、狙擊、遠距離視力

「我要成為勇敢的海上戰士！」第三位跟著魯夫登上梅莉號航向偉大航道的騙人布，張嘴就能扯謊，時常背著包包，裝滿各種食材、自己發明的工具，很會修繕東西。

他個性懦弱悲觀，只有普通人的身體看似沒什麼能力，實際上卻擁有堅強不服輸的精神，偶有突發意外能憑藉精準的狙擊能力拯救團員、扭轉失敗。

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布魯克

惡魔果實：超人系「黃泉果實」

能力：劍擊、音樂創作、水上飄、高度跳躍、靈魂出竅

曾經死過一次，靠著果實能力復活，肉身卻早已腐化只剩骷髏。頂著一顆爆炸頭、拄著拐杖，喜歡音樂、會演奏所有的樂器，是興致高昂的靈魂歌手。

布魯克生性好色，看到女生總是說：「可不可以讓我欣賞妳的內褲？」相當欠打，身為團中年長代表，能用智慧幫助夥伴，重視承諾、義氣，意外是可靠且強大的人喔～

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賓什莫克·香吉士

惡魔果實：無

能力：料理、長腿踢功足技

留著一頭金髮、小鬍子、叼根菸，頹廢系帥氣海賊香吉士拋棄貴族名利跟著魯夫航海，曾深受海上餐廳老闆「紅腳」哲普的恩惠，喜愛各種女人（？）且會給予保護，擁有一顆好色的心，但也是紳士暖男，常因愛女色造成極大的弱點。

身為廚師的他，也擔起餵食大家的重任，看似痞痞壞壞的外表，遇到事情反而是替夥伴冷靜分析的角色，極富男子氣概。



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佛朗基

惡魔果實：無



能力：滿身武器、修船造船

作為海賊團中的「工具人」，與魯夫從敵友變盟友，為了看自己打造的夢想千陽號航到海洋盡頭而加入旅程，頂著藍色飛機頭、滿身肌肉、太陽眼鏡有點「中二」。

其實他是「傳說中的船匠」湯姆的徒弟，試圖拯救帶走恩師的海上列車被撞飛，為了活命才將身體打造成機械成為鋼鐵人。船或武器的問題都難不倒他，開發各種新武器意外收穫喬巴和騙人布2個小粉絲。

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吉貝爾

惡魔果實：無



能力：開船掌舵、魚人柔術、魚人空手道

「鯨鯊魚人」吉貝爾，擁有藍藍的圓滾大身體、2顆嚇人的獠牙，讓人一看就害怕，其實他個性穩重，在團員中堪當大任。吉貝爾是前任「王下七武海」成員之一、原太陽海賊團船長。欣賞魯夫而約定好一起航海，之後才正式加入。

他相當驍勇善戰，航向偉大的航道可少不了他，靠著非人的強大怪力，一掌就能擊退一團海賊，懂海、身為魚人的他，還可以和同類鯨鯊、魚類溝通，簡直是海上霸王！

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妮可·羅賓

惡魔果實：超人系「花花果實」

能力：歷史學、翻譯、諜報

吃下花花果實，美魔女羅賓能夠瞬間長出多隻手、大長腿使力攻擊，一頭長黑髮、白皮膚卻有著強烈的眼神，御姊範兒十足的羅賓反而喜歡一切可愛、醜萌的事物，反差十足。

出身考古學島歐哈拉，被世界政府追殺殲滅的唯一倖存者，能解讀歷史正文喚醒古代兵器。小時候不斷遭到背叛變得冷酷無情的她，在加入海賊團中慢慢感受到夥伴、活下去的意義。

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多尼多尼·喬巴

惡魔果實：動物系「人人果實」

能力：醫術、變化各種型態

史上最萌「鹿醫生」！因為藍鼻子被馴鹿排擠的喬巴，誤食惡魔果實變成獸人遭趕出鹿群，被庸醫Dr.西爾爾克收留，繼承他的遺志，是海賊團中的醫生，秉持「我要成為萬能藥，因為這世界上沒有治不好的病」走上航海路。

身小志氣高卻很膽小，在打鬥遇到危險第一時間先躲，更因像狸貓的可愛外型，懸賞金是整個海賊團、甚至《航海王》中最低的，不過當牠吃下藍波球變身，或是生氣失去理智獸化之後，攻擊力可是立馬上升千百倍！



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娜美

惡魔果實：無

能力：偷竊術、精通航海術、控制天氣

橘髮大胸、細腰長腿，天使面孔魔鬼身材的火辣娜美，在團裡擔任航海士，讓整艘船在大海中保持正確方向。個性活潑大方，卻時常會動手動腳扁人，偶爾才有溫柔的一面，很看重性命和錢，看似容易被錢財收買，但對於夥伴生死更是在乎，養母為了保護自己而死一事在她心裡埋下深深的陰影。

擅長偷竊的她機靈、懂談判，是海賊團的司令塔，靠騙人布發明的「天氣棒」能控制氣象，大大提升了戰力技巧，還會精準繪製海圖技術，帶著海賊團躲過許多海上危機。

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羅羅亞·索隆

惡魔果實：無



能力：超強劍術

「三刀流」王者、痞帥男神索隆揮舞雙劍，嘴上再叼著第三支，招牌架式擺出來瞬間就能秒殺敵人，索隆做為第二位加入海賊團夥伴，危險度僅次於魯夫，兩人亦家人亦友互相信賴陪伴，雖然常吐槽魯夫的呆萌，實際上卻最為尊重他的命令，也有犧牲自己保全船長的覺悟，和香吉士則是保持水火不容但對外戰鬥有默契的狀態。

他夢想成為「第一大劍豪」，認為背後的傷是劍士的恥辱，將「鷹眼」視為一定要擊敗的目標。在戰鬥當中總是身先士卒，跟魯夫經常承受著足以致死的重傷，幸好有醫術高明的喬巴拯救兩人，常以「不管多重的傷，睡覺就會好」嫌鍛鍊身體不方便而拆掉繃帶。

這樣又Man又帥的酷男，真的是好男友、好老公人選阿～圈粉了許多女孩為他心動，跟著一起沉迷《航海王》的魅力之中。

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蒙其·D·魯夫

惡魔果實：超人系「橡膠果實」

能力：伸長全身各個部位；二檔、三檔、四檔、六式「剃」

《航海王》的靈魂人物、海賊團團長魯夫，高喊一聲「我要成為海賊王」開啟了冒險的篇章，戴著一頂草帽、穿著紅色上衣，個性樂天頗具正義感，卻莽莽撞撞、愛闖禍，夥伴們仍將他看做精神領袖，而他也隨時變身「橡膠人」保護自己的人，只要認定了就堅決捍衛到底。

魯夫的英文是「Luff」，意即「逆風航行」，作者尾田榮一郎更解釋，魯夫生來就是帶著運勢非凡的命格出生。崇拜紅髮傑克，因此立下了航海夢，哥哥火拳艾斯過世給魯夫帶來沉痛的打擊，卻也堅定他變強的意志。

身為熱血漫畫的主角，魯夫「頭腦簡單四肢發達」，卻特別可愛討喜，面對眼前的敵人，來了就打從不畏懼，不是為了財富搶奪而殺戮，他只是一個單純的少年，開心自由的享受海賊的冒險之旅，憑著勝負欲與過人的毅力，一次一次的突破自我，淬鍊出更強的自己向前邁進。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月23日至2020年05月21日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『航海王主角』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



