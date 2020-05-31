61啟動夏日電價 炎夏吹冷氣節電有撇步

台灣電力公司6月1日啟用夏月電價，苗栗縣有約20萬戶一般住宅用戶，家戶平均每月用電度數分段最多的331到500度，電價比非夏月調高21.8%，炎炎夏天冷氣最耗電費，台電苗栗區營業處、苗栗縣政府環保局都公布小撇步，提供民眾參考省荷包，並兼顧空氣品質。

夏月電價適用6月1日到9月30日，一般住宅的非營業用表燈用戶每月用電，分120度以下、121到330度、331到500度、501到700度、701到1000度、1001度以上6段，依序每度電1.63、2.38、3.52、4.80、5.66、6.41元，相對非夏月1.63、2.10、2.89、3.94、4.60、5.03元。

台電苗栗區營業處指出，家戶月用電120度以下，夏月、非夏月用電單價一樣，但隨著用電量越高，分段累進電價調整越大，最高級距1001度以上，幅度達27.4%，而一般住宅夏月平均用電的408度的級距，增幅21.8%。

夏月用電冷氣是大宗，台電苗栗營業處建議節電方法，包括採用高能源效率比值（EER），能源效率分級標示級數小、效率高冷氣，安裝在通風良好，避免陽光直射，離地面至少75公分以上的適當位置，溫度控制設定攝氏26到28度為宜，配合電風扇使用，窗戶裝設窗簾或隔熱紙，減少太陽輻射。

縣府環保局指出，冷氣機體及濾網應定期清潔維護，導致冷氣強度不足的原因可能是濾網或散熱片髒汙，還會影響室內空氣品質，易引起過敏、呼吸道疾病等問題，清潔濾網可先用吸塵器將灰塵吸附後，再以清水沖洗且陰乾，完全乾燥後裝回。

此外，夏天若長時間處在密閉空間吹冷氣，因人體呼出二氧化碳蓄積，易使人產生暈眩、胸悶等不適現象，嚴重可能危害健康，建議開冷氣同時使用電扇，加速室內空氣循環，且應使部分窗戶稍微打開，有助二氧化碳排出，並引入外氣。