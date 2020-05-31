快訊

你的醫療險夠不夠？ 三大破口 小心贏變輸…

聽新聞
test
0:00 / 0:00

避免患者與醫師交叉感染 牙科隔離障防疫利器

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南柳營奇美牙醫師郭祉吟表示，「牙科隔離障」，能減低患者與牙醫師間交互傳染，防疫當下，扮演著關鍵角色。圖／柳營奇美醫院提供
台南柳營奇美牙醫師郭祉吟表示，「牙科隔離障」，能減低患者與牙醫師間交互傳染，防疫當下，扮演著關鍵角色。圖／柳營奇美醫院提供

疫情趨緩，不少牙科門診患者日增，而「牙科隔離障」，能減低患者與牙醫師間交互傳染，扮演著關鍵角色，是保護患者與醫師的利器。

台南柳營奇美醫院牙醫部醫師郭祉吟表示，牙科隔離障（dental dam），是一片方形約比手掌稍大的含乳膠（或者不含乳膠）薄橡皮布；牙科治療從單純補牙到複雜根管治療都使用得到。

其目的在治療時能減少口水汙染，使操作區域保持乾淨，避免因補牙材料在水氣或血液下，容易造成材料黏合度不足而填補失敗，且口水內細菌在根管治療過程中進入暴露的牙齒根管系統，更是造成根管治療失敗其中一大原因。

郭祉吟指出，治療時牙醫師通常會在橡皮布上打洞套在想治療的牙齒上，讓牙齒可以單獨隔離出來消毒並治療，使唾液不會流入操作區域之中，同時也可以避免唾液裡的細菌跑進牙齒根管內，造成持續性感染。

她說，牙科隔離障，是唯一一種裝置能夠使牙齒在根管治療中，將管內口水細菌感染風險減到最低，讓牙醫師可以更加徹底的清潔牙齒根管系統，進而提高根管治療的成功率，很多研究報告都顯示，根管治療中使用牙科隔離障可顯著提高治療成功率。

郭祉吟表示，牙科隔離障，像是高空作業安全索一樣，保護病人安全；在治療過程中很多小小的醫療器械都會被隔離障擋住，而不會被吞進肚子內造成危險，同時也保護柔軟嘴唇以及舌頭不會干擾到牙科器械運轉。更重要是，減低病人口內血液、飛沫和醫師間交互傳染，當前冠肺炎疫威脅仍在，更是保護病人及牙醫師的利器。

醫師 牙齒 牙醫

延伸閱讀

我國高教抗疫有成 大學校長拍片向全球分享經驗

陳時中台南走透透 防疫動線瞬間潰散

不一樣的日月潭防疫旅遊 發現亮點玩法

網球防疫盃／重溫業餘賽制 李亞軒1日2勝進決賽

相關新聞

未來一周高溫上看36度！ 吳德榮：炎熱如夏

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天起至6月6日滯留鋒在東海至台灣北部海面一帶南...

口罩自由買賣將變貴？實名制又賣光

政府6月1日起開放口罩自由販售，不少民眾詢問藥局，想訂購給國外親友，加上傳出價格可能較實名制貴，有藥局原本「滯銷」的實名...

6月7日解封後 賣場試吃恢復 高鐵擬不賣自由座

我國連續四十八天無新增新冠肺炎本土確診個案，中央流行疫情指揮中心預計如期於六月七日大規模鬆綁各項社會活動。指揮官陳時中昨...

梅雨期正在縮短 未來一周高溫

五月受到梅雨鋒面影響，大雨不斷。不過中央氣象局表示，影響台灣十一天的鋒面遠離，未來一周是高溫、有午後陣雨的天氣。天氣風險...

解決看護荒 共聘平台年底上架

住院聘請看護常是許多家庭的難題，單日費用逾兩千元，負擔沉重，但更怕連人都找不到，尤其最近因為疫情，部分陸籍看護過年後無法...

61啟動夏日電價 炎夏吹冷氣節電有撇步

台灣電力公司6月1日啟用夏月電價，苗栗縣有約20萬戶一般住宅用戶，家戶平均每月用電度數分段最多的331到500度，電價比...

避免患者與醫師交叉感染 牙科隔離障防疫利器

疫情趨緩，不少牙科門診患者日增，而「牙科隔離障」，能減低患者與牙醫師間交互傳染，扮演著關鍵角色，是保護患者與醫師的利器。

高鐵正妹服勤員 手作料理不藏私大公開

為鼓勵員工盡可能宅在家，享受與家人相處的時光，守護自己愛的人也守護旅客健康安全，台灣高鐵公司推出「T Living宅家好...

你的醫療險夠不夠？三大破口 小心贏變輸…

今年突發新冠肺炎疫情，越來越多民眾警覺需要檢視家庭成員的醫療保險缺口，根據保發中心統計，2018年國人健康險投保率已達300%以上，平均每人有3張健康險，到底夠不夠？專家建議應從三大費用來檢視醫療保障。

沾上新冠病毒的食物吃了會怎樣？

雞肉會有沙門氏菌、生菜有大腸桿菌、自助餐沾上諾羅病毒都會讓人生病，為何衛生官員沒有針對被新冠病毒（COVID-19）汙染的食物發出警告呢？美國聯邦疾病防治中心（CDC）及專家指出，儘管在感染者糞便中發現新冠病毒，但尚無證據顯示新冠病毒可透過消化系統致病。

膝蓋痠痛是肌力差還是退化？

新冠肺炎疫情逐漸平緩，長時間宅在家的民眾，開始出門踏青放風。

健康醫點靈／醫：健康管理比健檢更重要

醫療資訊發達，不少人會額外安排健檢。新北市三峽恩主公醫院健康管理中心主任劉顯達表示，每個人體質不同，健檢應該個別化，不必...

熱門新聞

6月口罩解禁！家樂福量販店將限量開賣18000包醫療口罩　每人限購一包

男疑趕車不慎落軌遭輾斃 新北浮洲站上下行列車延誤

口罩將自由購 藥局：價高、貨難訂、實名制又被搶光

口罩將回歸市場機制擬漲價 藥師：1個月前買的人就少了

花蓮發生規模4.8地震 宜花最大震度4級、新北也有感

科學證實 除了吃藥這11個方法可以降血壓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。