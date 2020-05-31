避免患者與醫師交叉感染 牙科隔離障防疫利器

疫情趨緩，不少牙科門診患者日增，而「牙科隔離障」，能減低患者與牙醫師間交互傳染，扮演著關鍵角色，是保護患者與醫師的利器。

台南柳營奇美醫院牙醫部醫師郭祉吟表示，牙科隔離障（dental dam），是一片方形約比手掌稍大的含乳膠（或者不含乳膠）薄橡皮布；牙科治療從單純補牙到複雜根管治療都使用得到。

其目的在治療時能減少口水汙染，使操作區域保持乾淨，避免因補牙材料在水氣或血液下，容易造成材料黏合度不足而填補失敗，且口水內細菌在根管治療過程中進入暴露的牙齒根管系統，更是造成根管治療失敗其中一大原因。

郭祉吟指出，治療時牙醫師通常會在橡皮布上打洞套在想治療的牙齒上，讓牙齒可以單獨隔離出來消毒並治療，使唾液不會流入操作區域之中，同時也可以避免唾液裡的細菌跑進牙齒根管內，造成持續性感染。

她說，牙科隔離障，是唯一一種裝置能夠使牙齒在根管治療中，將管內口水細菌感染風險減到最低，讓牙醫師可以更加徹底的清潔牙齒根管系統，進而提高根管治療的成功率，很多研究報告都顯示，根管治療中使用牙科隔離障可顯著提高治療成功率。

郭祉吟表示，牙科隔離障，像是高空作業安全索一樣，保護病人安全；在治療過程中很多小小的醫療器械都會被隔離障擋住，而不會被吞進肚子內造成危險，同時也保護柔軟嘴唇以及舌頭不會干擾到牙科器械運轉。更重要是，減低病人口內血液、飛沫和醫師間交互傳染，當前冠肺炎疫威脅仍在，更是保護病人及牙醫師的利器。