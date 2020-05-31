高鐵正妹服勤員 手作料理不藏私大公開

為鼓勵員工盡可能宅在家，享受與家人相處的時光，守護自己愛的人也守護旅客健康安全，台灣高鐵公司推出「T Living宅家好精彩」活動，活動至今收到許多精彩投稿，高鐵也不吝嗇分享員工美味食譜，有高難度的糕餅也有傳統手路菜，只要用心學，人人都是總舖師。

這次高鐵提供的三道料理中，有防疫最前線的正妹服勤員，展示如何用手工餅乾成功擄獲老公、孩子的心；還有「早鳥票甜心」之稱的網紅OL，示範招牌滷牛腱；高鐵維修鐵漢化身糕餅男神，大秀高難度的「愛妻芋頭酥」。他說，烤箱烘烤時廚房滿是奶油香，出爐後全家一起分享，暖胃也暖心。

財團法人癌症關懷基金會校園營養講師簡鈺樺說，簡易手作烘培屬於融入親子互動之中很好的方式，也有助增加對於食物的興趣。

不過她建議手作餅乾除了一般烘焙中會加的麵粉、奶油等食材外，也可以加入像南瓜、胡蘿蔔等天然繽紛植化素，除增加餅乾顏色吸引小朋友外，也有助於提升孩童吃全食物的興趣。若是自家手作不要忘記減糖版本，才可以避免吃過量的精緻糖。

簡鈺樺說，對於飲食習慣有吃牛肉的民眾來說，牛腱是很棒的選擇，油脂含量會低於牛楠。且牛肉的鐵質是屬於較好吸收的基質鐵，適時納入飲食計畫。不過她提醒，根據食品成分資料庫統計，每100公克的牛腱有三毫克鐵質，成人男性建議一天攝取10毫克，女性15毫克。

至於芋頭酥抹茶酥，簡鈺樺說，屬於較高澱粉質且高熱量的烘培製品，建議在食用時可以利用分食技巧，或是一次只能吃一顆，且要搭配控制一天內其它高熱量、低營養價值點心攝取，就可以避免變胖危機。

正妹服勤員手作餅乾

材料：

無鹽奶油90克、低筋麵粉240克、細砂糖30克、全蛋一顆

作法：

1.上述材料拌勻至不黏手。

2.一同捍麵，以模具壓型。

3.進烤箱約20分鐘即可完成。

甜心滷牛腱

材料：

牛腱四顆、蒜頭八到九瓣、薑片三到四片切片、洋蔥一顆、蔥一小把、滷包一包、八角兩顆、月桂葉兩片、醬油和米酒100毫升

作法：

1.牛腱川燙一分鐘後撈起。

2.放約一匙油爆香蒜頭、薑、洋蔥，再放進牛腱，下醬油後小火燜煮30分鐘。

3.冰鎮一晚後，中火燜煮20分，隔天再拿出切小片即可食用。

愛妻芋頭酥

材料：

中筋麵粉250克、低筋麵粉240克、無鹽奶油（油皮）90克＋（油酥）124克、糖粉30克、芋頭一公斤、紫薯粉及抹茶粉少許

作法：

1.芋頭切片蒸熟，打成泥放涼。

2.製作油皮（中筋麵粉＋糖粉＋奶油90克，拌勻成麵糰，靜置40分鐘）醒完後，每份約秤38克，捏成球狀。

3.製作油酥（低筋麵粉＋奶油124克），每份約秤28克，捏成球狀。

4.將油皮捍成餅皮，包裹油酥成球狀後捍成餅皮，最後包裹芋頭泥收口成型。

5.160度烤25到30分鐘，即可完成。

食譜、照片／台灣高鐵公司提供