快訊

你的醫療險夠不夠？ 三大破口 小心贏變輸…

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵正妹服勤員 手作料理不藏私大公開

聯合報 / 記者曹悅華/新北即時報導
愛妻芋頭酥 圖／台灣高鐵公司提供
愛妻芋頭酥 圖／台灣高鐵公司提供

為鼓勵員工盡可能宅在家，享受與家人相處的時光，守護自己愛的人也守護旅客健康安全，台灣高鐵公司推出「T Living宅家好精彩」活動，活動至今收到許多精彩投稿，高鐵也不吝嗇分享員工美味食譜，有高難度的糕餅也有傳統手路菜，只要用心學，人人都是總舖師。

這次高鐵提供的三道料理中，有防疫最前線的正妹服勤員，展示如何用手工餅乾成功擄獲老公、孩子的心；還有「早鳥票甜心」之稱的網紅OL，示範招牌滷牛腱；高鐵維修鐵漢化身糕餅男神，大秀高難度的「愛妻芋頭酥」。他說，烤箱烘烤時廚房滿是奶油香，出爐後全家一起分享，暖胃也暖心。

財團法人癌症關懷基金會校園營養講師簡鈺樺說，簡易手作烘培屬於融入親子互動之中很好的方式，也有助增加對於食物的興趣。

不過她建議手作餅乾除了一般烘焙中會加的麵粉、奶油等食材外，也可以加入像南瓜、胡蘿蔔等天然繽紛植化素，除增加餅乾顏色吸引小朋友外，也有助於提升孩童吃全食物的興趣。若是自家手作不要忘記減糖版本，才可以避免吃過量的精緻糖。

簡鈺樺說，對於飲食習慣有吃牛肉的民眾來說，牛腱是很棒的選擇，油脂含量會低於牛楠。且牛肉的鐵質是屬於較好吸收的基質鐵，適時納入飲食計畫。不過她提醒，根據食品成分資料庫統計，每100公克的牛腱有三毫克鐵質，成人男性建議一天攝取10毫克，女性15毫克。

至於芋頭酥抹茶酥，簡鈺樺說，屬於較高澱粉質且高熱量的烘培製品，建議在食用時可以利用分食技巧，或是一次只能吃一顆，且要搭配控制一天內其它高熱量、低營養價值點心攝取，就可以避免變胖危機。

正妹服勤員手作餅乾

材料：

無鹽奶油90克、低筋麵粉240克、細砂糖30克、全蛋一顆

作法：

1.上述材料拌勻至不黏手。

2.一同捍麵，以模具壓型。

3.進烤箱約20分鐘即可完成。

甜心滷牛腱

材料：

牛腱四顆、蒜頭八到九瓣、薑片三到四片切片、洋蔥一顆、蔥一小把、滷包一包、八角兩顆、月桂葉兩片、醬油和米酒100毫升

作法：

1.牛腱川燙一分鐘後撈起。

2.放約一匙油爆香蒜頭、薑、洋蔥，再放進牛腱，下醬油後小火燜煮30分鐘。

3.冰鎮一晚後，中火燜煮20分，隔天再拿出切小片即可食用。

愛妻芋頭酥

材料：

中筋麵粉250克、低筋麵粉240克、無鹽奶油（油皮）90克＋（油酥）124克、糖粉30克、芋頭一公斤、紫薯粉及抹茶粉少許

作法：

1.芋頭切片蒸熟，打成泥放涼。

2.製作油皮（中筋麵粉＋糖粉＋奶油90克，拌勻成麵糰，靜置40分鐘）醒完後，每份約秤38克，捏成球狀。

3.製作油酥（低筋麵粉＋奶油124克），每份約秤28克，捏成球狀。

4.將油皮捍成餅皮，包裹油酥成球狀後捍成餅皮，最後包裹芋頭泥收口成型。

5.160度烤25到30分鐘，即可完成。

食譜、照片／台灣高鐵公司提供

正妹服勤員手作餅乾。圖／台灣高鐵公司提供
正妹服勤員手作餅乾。圖／台灣高鐵公司提供
甜心滷牛腱。圖／台灣高鐵公司提供
甜心滷牛腱。圖／台灣高鐵公司提供
甜心滷牛腱。圖／台灣高鐵公司提供
甜心滷牛腱。圖／台灣高鐵公司提供

高鐵 食譜

延伸閱讀

6月7日解封後 賣場試吃恢復 高鐵擬不賣自由座

交通部證實 高鐵端午連假二波增班仍不賣自由座

試吃可望解禁！ 莊人祥：6月7日後注意衛生即可恢復

哪種車輪餅口味最奇特？ 網點名「這內餡」老闆都拿來送人

相關新聞

未來一周高溫上看36度！ 吳德榮：炎熱如夏

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天起至6月6日滯留鋒在東海至台灣北部海面一帶南...

口罩自由買賣將變貴？實名制又賣光

政府6月1日起開放口罩自由販售，不少民眾詢問藥局，想訂購給國外親友，加上傳出價格可能較實名制貴，有藥局原本「滯銷」的實名...

6月7日解封後 賣場試吃恢復 高鐵擬不賣自由座

我國連續四十八天無新增新冠肺炎本土確診個案，中央流行疫情指揮中心預計如期於六月七日大規模鬆綁各項社會活動。指揮官陳時中昨...

梅雨期正在縮短 未來一周高溫

五月受到梅雨鋒面影響，大雨不斷。不過中央氣象局表示，影響台灣十一天的鋒面遠離，未來一周是高溫、有午後陣雨的天氣。天氣風險...

解決看護荒 共聘平台年底上架

住院聘請看護常是許多家庭的難題，單日費用逾兩千元，負擔沉重，但更怕連人都找不到，尤其最近因為疫情，部分陸籍看護過年後無法...

61啟動夏日電價 炎夏吹冷氣節電有撇步

台灣電力公司6月1日啟用夏月電價，苗栗縣有約20萬戶一般住宅用戶，家戶平均每月用電度數分段最多的331到500度，電價比...

避免患者與醫師交叉感染 牙科隔離障防疫利器

疫情趨緩，不少牙科門診患者日增，而「牙科隔離障」，能減低患者與牙醫師間交互傳染，扮演著關鍵角色，是保護患者與醫師的利器。

高鐵正妹服勤員 手作料理不藏私大公開

為鼓勵員工盡可能宅在家，享受與家人相處的時光，守護自己愛的人也守護旅客健康安全，台灣高鐵公司推出「T Living宅家好...

你的醫療險夠不夠？三大破口 小心贏變輸…

今年突發新冠肺炎疫情，越來越多民眾警覺需要檢視家庭成員的醫療保險缺口，根據保發中心統計，2018年國人健康險投保率已達300%以上，平均每人有3張健康險，到底夠不夠？專家建議應從三大費用來檢視醫療保障。

沾上新冠病毒的食物吃了會怎樣？

雞肉會有沙門氏菌、生菜有大腸桿菌、自助餐沾上諾羅病毒都會讓人生病，為何衛生官員沒有針對被新冠病毒（COVID-19）汙染的食物發出警告呢？美國聯邦疾病防治中心（CDC）及專家指出，儘管在感染者糞便中發現新冠病毒，但尚無證據顯示新冠病毒可透過消化系統致病。

膝蓋痠痛是肌力差還是退化？

新冠肺炎疫情逐漸平緩，長時間宅在家的民眾，開始出門踏青放風。

健康醫點靈／醫：健康管理比健檢更重要

醫療資訊發達，不少人會額外安排健檢。新北市三峽恩主公醫院健康管理中心主任劉顯達表示，每個人體質不同，健檢應該個別化，不必...

熱門新聞

6月口罩解禁！家樂福量販店將限量開賣18000包醫療口罩　每人限購一包

男疑趕車不慎落軌遭輾斃 新北浮洲站上下行列車延誤

口罩將自由購 藥局：價高、貨難訂、實名制又被搶光

口罩將回歸市場機制擬漲價 藥師：1個月前買的人就少了

花蓮發生規模4.8地震 宜花最大震度4級、新北也有感

科學證實 除了吃藥這11個方法可以降血壓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。