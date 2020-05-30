快訊

美國宣布取消香港「特殊待遇」 港府回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

關節想要勇健 醫師說這條肌肉最重要

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
醫師提醒．鍛鍊肌肉與膝蓋關節保養相輔相成，透過運動強化肌肉，尤其是鍛鍊人體最大、最有力的肌肉之一「股四頭肌」，對保護關節最重要。 圖/123RF
醫師提醒．鍛鍊肌肉與膝蓋關節保養相輔相成，透過運動強化肌肉，尤其是鍛鍊人體最大、最有力的肌肉之一「股四頭肌」，對保護關節最重要。 圖/123RF

「關節」是兩個骨頭的交界處，若將中間的軟組織視為「安全氣囊」、肌肉則像「支柱」，避免骨頭硬碰硬造成傷害，但兩者皆會逐年退化。復健專科醫師陳相宏說，肌肉可靠後天訓練，建議透過運動、攝取蛋白質，保護關節；無法鍛鍊的軟組織及肌肉，可適時補充保養品。

陳相宏說，肌肉連帶在關節周圍，可穩定並支撐關節、帶動關節動作，肌肉夠強壯，就可接受反作用力，分散關節壓力、減輕關節承受全身體重負擔，減少關節間磨損；反之，肌肉太弱、失去支撐功能，膝關節長期承擔所有活動時帶來的壓力，磨損劇烈恐加速退化、造成疼痛。

肌肉夠不夠「給力」，對關節究竟有多大的影響，陳相宏以承受全身體重的膝關節為例，他說，即使膝關節周圍肌肉夠強，膝關節在上樓梯時，就需承受二倍體重的壓力、下樓梯需負擔四倍體重；若肌肉無力，膝關節在上下樓梯時，所承受壓力將飆升至一個人體重的四倍到七倍。

更可怕的是，年過40歲後，人體肌肉質量每十年下降8%，一到70歲以後，流失速度更加快到每十年減少15%。因此，陳相宏提醒．鍛鍊肌肉與膝蓋關節保養相輔相成，透過運動強化肌肉，尤其是鍛鍊人體最大、最有力的肌肉之一「股四頭肌」，對保護關節最重要。

人類演化後，動作以前行居多，所有起始動作皆由股四頭肌負責，甚至膝關節周圍超過半數肌肉與「股四頭肌」有關，換句話說，加強股四頭肌，就能有效減輕膝蓋的負擔。陳相宏建議，平時沒有運動習慣者，可先以抬腿、伸腿等方式鍛鍊，「需有痠痛感才算訓練到位。」

陳相宏說，肌力訓練一周最多三天就好，每天約10到20分鐘，抬腿、伸腿可以各50次為一組，重複做兩組約100次左右。若運動後，腿部無痠痛感，可嘗試在腳踝綁一公斤沙袋，每組中間就要休息30秒至1分鐘，適度的休息對於保護膝關節也是非常重要，提醒運動前別忘暖身。

希望進一步強化訓練者，也可嘗試小幅度深蹲、馬步，每次微蹲5至10秒，在戶外快走、騎腳踏車也是不錯的選擇。但陳相宏提醒，腿痠程度若維持一至兩天都還在正常範圍內，但如果持續三天以上仍感到不適，可能就是運動過量，需微幅調整，執行運動計畫前建議與醫師討論。

膝關節 醫師 復健

延伸閱讀

當關節發炎疼痛 復健科醫師這樣做

健美／從事健身近30年 教官級吳金龍盼一路比到60歲

除了蛋白質，還有兩個營養素可以增強肌肉健康！

「肌內效貼布」真的有效還是噱頭？ 專家告訴你

相關新聞

花蓮發生規模4.8地震 宜花最大震度4級、新北也有感

中央氣象局發布顯著有感地震報告，今天晚間9時02分，在花蓮縣政府北偏西方13.8公里（花蓮縣秀林鄉），發生芮氏規模4.8...

舊照新生！聯合線上《報時光》 用照片重現老派時尚　

「機車飛人」呂慶安24小時重機環島傳說、前總統蔣介石搭乘美國時下流行座駕、「阿哥哥」泳裝少女在海灘嬉戲、黑膠唱盤等，台灣...

男疑趕車不慎落軌遭輾斃 新北浮洲站上下行列車延誤

台鐵表示，521次莒光號於下午4時25分行駛於新北浮洲站東正線，因為有一路人侵入路線遭撞及，已通知路警處理。

關節想要勇健 醫師說這條肌肉最重要

「關節」是兩個骨頭的交界處，若將中間的軟組織視為「安全氣囊」、肌肉則像「支柱」，避免骨頭硬碰硬造成傷害，但兩者皆會逐年退...

當關節發炎疼痛 復健科醫師這樣做

在家宅了幾個月，終於出門走走，但沒想到爬個山卻造成膝蓋疼痛，好幾天走不了路。這是許多人最近的遭遇，是不是要繼續走下去，真...

蔡總統謝謝敦南誠品 籲買書挺文化產業

總統蔡英文今天表示，「再見了，敦南誠品！」24小時都能自由自在逛書店，是身為台灣人獨特的幸福。防疫新生活的階段，大家一起...

「那‧時髦－《聯合報》新聞圖像的文創想像」特展

聯合線上、國立台北科技大學、銘傳大學傳播學院合作舉辦的「那‧時髦－《聯合報》新聞圖像的文創想像」特展在台北科技大學人文實...

交通部證實 高鐵端午連假二波增班仍不賣自由座

傳高鐵端午連假增班，仍會維持全車對號座、不賣自由座。高鐵公司今天說，下周一會決定增班的數量及銷售型態，至於是全車對號或是...

纇菸品定義不明恐成法律漏空 董氏：連電子煙也禁不了

「菸害防制法」修正草案昨出爐，首將「類菸品」字樣入法，期望全面禁止新興菸品上市，但傳獨剩「加熱菸」定位不明，恐成首個成功...

口罩將回歸市場機制擬漲價 藥師：1個月前買的人就少了

中央計畫6月起不再管制口罩販賣，希望每片價格低於現在的5元，但有業者卻認為原本上揚可能要10元才合理。不過坊間協助配售的...

影／國五塞到部長也傻眼 徐國勇：睡一覺醒了還在這裡

國五常塞車，內政部長徐國勇今天也見識到了，他今天到宜蘭縣蘇澳鎮視察防汛準備，行程安排上午11點到現場，原本提早出門會早到...

民團倡微增健保費 讓醫院聘看護

我國因應新冠肺炎疫情拉高邊境防線，中國籍看護過年後無法回台，台籍看護也因疫情降低赴醫院接案意願，傳出醫院「看護荒」。

熱門新聞

6月口罩解禁！家樂福量販店將限量開賣18000包醫療口罩　每人限購一包

男疑趕車不慎落軌遭輾斃 新北浮洲站上下行列車延誤

6月起怎麼買口罩？寄到國外新規定？QA一次看

口罩將自由購 藥局：價高、貨難訂、實名制又被搶光

口罩將回歸市場機制擬漲價 藥師：1個月前買的人就少了

滯留鋒北退 吳德榮：未來一周熱如炎夏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。