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當關節發炎疼痛 復健科醫師這樣做

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
膝蓋疼痛雖說要多休息，但並非完全不動。圖/123RF
膝蓋疼痛雖說要多休息，但並非完全不動。圖/123RF

在家宅了幾個月，終於出門走走，但沒想到爬個山卻造成膝蓋疼痛，好幾天走不了路。這是許多人最近的遭遇，是不是要繼續走下去，真是個難題。

康富物理治療所院長蔡忠憲表示，膝蓋疼痛原因很多，上述情形有三種可能，一是因為前一段時間運動量下降，膝關節周邊肌肉肌力、耐力變差不協調；二是活動度變差，身體自行分泌關節潤滑夜減少，突然運動又來不及產生更多潤滑液，使關節有些微磨損和撕裂。

最後一種可能是久不運動，使關節肌肉相對位置不理想，突然運動時，肌肉收縮摩擦到滑囊與神經，產生壓迫而疼痛。蔡忠憲說，不論是何種原因造成膝蓋疼痛，處理的方式都差不多，初期一定都是休息。

振興醫院運動復健科主任陳建成則認為，膝蓋疼痛不一定是運動傷害，也可能是關節過度使用造成發炎。他建議，若是有明顯的紅腫熱痛症狀，應以急性傷害處理原則「PRICE」進行處置，意即「Protection（保護）」、「Rest（休息）」、「Ice（冰敷）」、「Compression（加壓）」和「Elevation（抬高患部）」。

最近也有人主張，運動傷害處理原則應由「PRICE」改為「PEACE」，也就是「Protection（保護）」、「Elevation（抬高患部）」、「避免使用消炎藥（Aavoid）、「Compression（加壓）」、「Education（衛教）」。

陳建成指出，「PEACE」和「PRICE」最大的不同，是不建議冰敷，也不建議服用消炎藥，主要的考量是避免修復時間拉長。但陳建成強調，熱敷和冰敷不是「全有全無的選擇」，而是「有前提下的建議」。

他說明，從發炎修復的觀點，發炎代表身體正進行自我修復和調養，若沒有明顯紅腫痛熱，通常休息並搭配熱敷，可加速酵素反應和促進血管擴張，使受傷部位代謝速度增加，沖散發炎物質，提升組織自癒力。

但若是受傷部位已腫脹且摸起來發燙，熱敷反而會讓腫脹處更嚴重，讓病人痛到難以忍受，則建議冰敷；或是患者已疼痛難耐，若仍堅持不可服用消炎藥物，反造成醫病對立。

陳建成表示，通常出去走走引起的疼痛，在家熱敷即可。溫度上，若使用熱敷袋，因滾水可能超過攝氏70度，建議外包毛巾，若直接泡熱水則建議在攝氏40度左右，才不致燙傷；時間上，最好不要超過20分鐘。

陳建成也提醒，疼痛過於嚴重可能是退化性關節炎反覆發作，或是運動傷害傷到韌帶等較深層組織，需要到醫療院所進行超音波、微波等深層熱療。

若是因壓力、磨損造成疼痛，蔡忠憲建議：

換穿較軟氣墊鞋：運動後膝蓋疼痛可穿上較軟或有氣墊的鞋子，減少走路、爬樓梯時膝關節承受壓力，可立即性緩解不舒服。

使用護膝支撐保護：膝蓋初期產生傷害時，一到兩周可使用護膝支撐和保護，但不建議長期使用，以免讓膝蓋周邊肌肉力量變差，應調整運動時間、強度或強化肌肉力量來避免受傷。

降低活動或運動的強度：神經或滑囊等周邊軟組織擠壓，也會隨著緩步增加運動量、足夠休息等過程而改善。需求越多，關節潤滑液分泌越多，一旦一段時間沒有運動，則關節潤滑液分泌減少，此時突然運動，來不及產生足夠關節潤滑液，關節就可能磨損。蔡忠憲建議，此時可降低活動或運動的強度，讓身體慢慢產生較多潤滑液。

運動前先強化肌耐力：可在運動前做一些動作，強化膝關節周圍肌肉的肌力與耐力，並提升協調性，從根本預防疼痛。

他舉例，可將彈力帶一端繫在椅腳，另一端綁在腳踝周圍，做前後踢以及內轉外展的動作，強化膝蓋前後內外周圍的肌肉；也可以靠牆作微蹲、弓箭步蹲等動作，更能模擬爬山、走路的動作。

膝蓋疼痛雖說要多休息，但並非完全不動，而是避免以同一部位進行大角度、劇烈活動，蔡忠憲建議，應改以緩和活動並搭配按摩、伸展，繼續強化周邊肌肉。

除了上述方式減緩疼痛，根據研究，也可食用抗氧化、抗自由基食物減緩發炎，例如富含Omega-3的魚類、深色蔬菜、堅果等。但陳建成提醒，食補只能做為正規醫療輔助，若超過兩周仍感疼痛，最好至醫療院所尋求協助。

運動傷害 修復 膝關節

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