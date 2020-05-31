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膝蓋痠痛是肌力差還是退化？

聯合報 / 記者林敬家／報導
關節退化進程 圖／123RF
關節退化進程 圖／123RF

新冠肺炎疫情逐漸平緩，長時間宅在家的民眾，開始出門踏青放風。

咦？怎麼平時靈活的關節，突然變得卡卡，腿部肌肉也有點使不上力。這才驚覺，原來「膝蓋不用也會壞」，而且可能壞得更快。

很多人不知道，肌力和關節健康息息相關，沒有強健的肌肉支撐，下肢關節必須乘載更多的重量。

即使不出門，也要想辦法做運動強健肌力，防疫的結果，別讓關節付出代價。

新冠肺炎疫情影響，許多銀髮族少出門，活動減少，可能造成肌力衰退，甚至讓原本老化的膝關節出現不適。醫師建議，要減少不必要熱量攝取，避免體重增加、造成膝蓋負擔，在家裡也可訓練核心肌群、練習地板動作、踩腳踏車，為正常生活做準備，以免突然外出活動，身體到處痠痛，影響旅遊的樂趣。

發炎感染 膝蓋痠痛原因多

彰化基督教醫院骨科資深主治醫師王偉勛說，一般人髖關節不舒服可以坐椅子舒緩，但膝蓋不舒服時，即便坐著，要站起來也會用到膝蓋。日常生活中膝蓋使用機會多，退化性關節炎發生在膝蓋的比例也高。

但膝蓋痠痛有不同原因，有的和發炎性關節疾病有關，例如類風濕性關節、紅斑性狼瘡等；若是退化性關節炎，則大部分侷限膝蓋，尤其內側彎曲伸直有聲音；另有感染型關節炎，導致膝蓋紅腫熱，須就醫治療，必要時甚至須進行清洗關節手術。

腿沒變細 卻只剩脂肪沒肌肉

有些人感覺膝蓋痠痛，卻不清楚是肌力不足還是關節退化。王偉勛說，膝蓋是否退化，醫師會先看站立膝蓋負重情況下，關節縫等的改變，以及是否出現內側關節面減損、關節不平整、長骨刺情形。也可透過超音波看關節的滑液膜狀況或有沒有起水。一些運動傷害、交通意外導致的關節疼痛，則是因關節韌帶損傷等引起，要針對半月板、十字韌帶檢查治療。

至於肌力不足引起的關節問題，王偉勛說，走路速度和站起、坐下能力與肌力有關。有的人年紀漸長，但大腿沒變細，以為自己沒有肌力流失問題，但用力一摸，發現其實很多是脂肪，沒有肌肉。

肌力與關節狀況也會相互影響，一般人膝蓋疼痛，就更不願動，肌肉自然會萎縮。退化性關節嚴重程度不一，若是關節局部疼痛，例如膝蓋內側、彎曲伸直摩擦聲音明顯，走路疼痛，屬於早期退化；若出現關節外型變化，例如O型腿，則較為嚴重。

避免蹲跪 減重為了膝蓋好

早期退化性關節炎要避免蹲跪活動，透過減重減輕膝蓋壓力，增加股四頭肌肌力訓練，減緩退化。王偉勛建議，即使關節痠痛，還是可練習坐著、將膝蓋打直，腳踝往上翹，用力8秒，訓練大腿股四頭肌。

王偉勛表示，關節炎治療要超前部署，不是看醫師就一定要開刀，也並非看完醫師回去就沒事。退化性關節炎患者還是要適度活動，保有肌力和關節活動，讓關節軟骨獲得關節液提供的養分和潤滑。若已有不適，平時要使用拐杖、登山杖、雨傘協助走路穩定，適量的保健食品也可補充關節軟骨合成的養分。

膝關節退化經評估，適度使用玻尿酸、血小板增生可維持關節功能，不要那麼快凋亡。美國骨科醫學會報告指出，嚴重關節疼痛，適度使用抗發炎藥物可減緩，也讓患者有生活品質，但天天靠止痛藥，對身體不好。

退化初期 穿戴護膝保暖 可避免痠痛

研究顯示，患者關節疼痛會受天候影響，穿戴護膝可讓膝蓋局部溫度提高，因保暖作用改善關節疼痛。王偉勛表示，爬山綁護膝，較不會因山上濕冷而痠痛，也因膝蓋護具較為緊繃，可避免使用者做出過度活動。

國內外也有許多退化性關節炎專用護具，例如針對O型腿退化，護膝具有由內往外推的力量，讓膝蓋內側關節縫較窄部分有壓力，減輕退化壓力。王偉勛提醒，護膝使用時機，是在走、站負重時，坐下休息要鬆開，因膝蓋在大腿和小腿中間，循環動脈到小腿以及靜脈回流大腿，都會經過膝蓋，若綁太緊，循環會受到阻礙。也有人使用護膝因摩擦而產生皮膚紅疹，要注意選購適合的產品。

關節炎 醫師 新冠肺炎

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