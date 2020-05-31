沾上新冠病毒的食物吃了會怎樣？

雞肉會有沙門氏菌、生菜有大腸桿菌、自助餐沾上諾羅病毒都會讓人生病，為何衛生官員沒有針對被新冠病毒（COVID-19）汙染的食物發出警告呢？美國聯邦疾病防治中心（CDC）及專家指出，儘管在感染者糞便中發現新冠病毒，但尚無證據顯示新冠病毒可透過消化系統致病。

新冠病毒在肺部 諾羅和沙門氏菌在腸部

不同生物體導致人類生病的途徑有別。新冠病毒這類的呼吸道病毒，通常附著在肺等器官的細胞上；諾羅病毒和沙門氏菌等則可在胃酸中存活，然後附著在腸內的細胞繁殖。

病菌藉由專門附著在人體某種組織上，然後致病；其傳播方式也不同。流感和新冠肺炎之類的呼吸道病毒，主要通過人與人之間的接觸及咳嗽、打噴嚏等飛沫傳染。

通過食物致病的細菌 會引起腹瀉等症狀

通過食物致病的細菌會引起腹瀉等症狀。某些情況下，糞便中的細菌會透過衛生習慣不良者的手觸摸他處，向外傳播。

所以，食品業員工若罹患消化系統疾病，一定要待在家中，這一點非常重要。若他們仍去餐廳工作，可能導致多人生病，風險很高。

談到食物和COVID-19的關係，專家表示，人們到超市購物，與其他顧客和員工交流時的致病風險最大，而不是吃下肚裡的東西。這正是為何商店要限制店內人數、還用膠帶標示出應該距離多遠的原因，顧客保持社交距離很重要。

在家打開雜貨包裝後 一定要仔細洗手

專家說，新冠病毒可在某些物品表面上存活，因此盡量不要拿手觸摸東西，也要避免在購物時碰到臉。CDC還建議，在家裡打開雜貨包裝後，一定要仔細洗手。

至於在感染者糞便中發現新冠病毒一事，CDC指出，尚不清楚在糞便裡發現的病毒是否真能使某人生病。

康乃爾大學傳染病和公共衛生專家艾莉森·史托特（Alison Stout）說，「新冠病毒表面多孔，存活的機率很小。」糞便中有病毒存在，更可能是全身感染的反映，而不是其在消化道中生存的能力。