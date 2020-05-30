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夜市賣場試吃禁令6月7日解除 指揮中心籲注意衛生

中央社 / 台北30日電

國內新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心發言人莊人祥今天表示，6月7日起只要注意手部清潔、避免近距離咳嗽，賣場、夜市也能恢復試吃，落實防疫新生活指引即可。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布啟動防疫新生活，6月7日起大幅解禁防疫措施，包括看電影、棒球賽等藝文大型活動免梅花座，也可以飲食。

除此之外，外界也好奇夜市、賣場試吃是否也能解禁。指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，只要注意手部清潔、不要靠近咳嗽，6月7日後即可回到防疫新生活。

對於雙鐵列車上能否恢復餐飲，指揮中心指揮官陳時中表示，6月7日以後，只要符合防疫新生活運動指引，指揮中心都沒有反對的理由。

此外，關島宣布6、7月擬開放台灣旅客入境，且不用接受隔離措施。

陳時中說，未來會有更多地區、國家歡迎台灣人到訪，這是大家肯定台灣防疫成功、社區安全，不過由於台灣還沒鬆綁邊境管制，如果要去國外旅遊，返台後還是要居家檢疫14天。

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