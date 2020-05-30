菸害防制法漏洞多 董氏憂助長加熱菸合法化

國健署昨天公布菸害防制法修正草案，董氏基金會今天批評，草案中對加熱菸定位不明、「類菸品」也定義不明，未來一旦法律解釋不同，加熱菸、電子菸恐怕都將非法變合法。

衛生福利部國民健康署昨天公布「菸害防制法」修正草案，首次將電子菸列為「類菸品」，盼全面禁止新興菸品上市，但被反菸團體董氏基金會質疑有漏洞，也批評同樣危害民眾健康的「加熱菸」卻定位不明。

國健署今天在董氏基金會舉辦「531世界無菸日」暨「2020戒菸就贏比賽」記者會，董氏基金會執行長姚思遠在致詞時批評草案是「開大門，走大路」，直言國健署根本是圖利菸商的幫凶。

姚思遠說，國際間對於電子菸、加熱式菸品都統稱為「新型菸品」或「新式菸品」，但台灣卻獨創「類菸品」一詞，而且儘管電子菸，未來若決議加熱菸不屬於「類菸品」，只要通過健康風險評估就能合法上市。

姚思遠強調，由於草案在「類菸品」定義中，並沒寫明電子菸，未來很可能利用法律解釋，就讓電子菸歸類為「菸品」而進入台灣，法令形同虛設。

這次草案看似透過定義「類菸品」限制電子煙，但他認為，只要加熱菸通過健康風險評估上市，菸商下一步就會爭取開放電子菸，質疑整個草案是「受高人指點、政府照做」，應明確在法令中寫出禁止電子菸、加熱菸。

衛福部長陳時中今天下午受訪時表示，將持續以科學方式開誠布公與各界討論，包括電子菸威脅、加熱菸定位等，強調不會圖利廠商。