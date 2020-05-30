聽新聞
test
0:00 / 0:00
交通部證實 高鐵端午連假二波增班仍不賣自由座
傳高鐵端午連假增班，仍會維持全車對號座、不賣自由座。高鐵公司今天說，下周一會決定增班的數量及銷售型態，至於是全車對號或是有自由座，仍依中央流行疫情指揮中心及交通部的指示。交通部說，高鐵公司確實有表達不賣自由座的規畫。
外傳高鐵認為連假自由座難以掌控每班車廂搭乘人數，難符合指揮中心「總量管制」的標準，所以決定端午第二波加班車是全車對號座和延後午夜收班。高鐵發言人孫鴻文說，端午連假車票於周四開賣，訂票三天內需付款，公司於這兩天會清出未開票而取消的訂位，下周一視運能決定第二波增班。
交通部昨天表示有同意高鐵在連假有加班車需求時，可安排自由座車廂。不過高鐵相關人士私下表示，在疫情進入「期末考」的最後階段，增班維持一致性、全車對號座的可能性不低。台鐵方面，考量花東的運能不足，評估東部幹線例外開放賣限量站票的可能。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言