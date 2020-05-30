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交通部證實 高鐵端午連假二波增班仍不賣自由座

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
傳高鐵端午連假增班，仍會維持全車對號座、不賣自由座。本報資料照片
傳高鐵端午連假增班，仍會維持全車對號座、不賣自由座。本報資料照片

高鐵端午連假增班，仍會維持全車對號座、不賣自由座。高鐵公司今天說，下周一會決定增班的數量及銷售型態，至於是全車對號或是有自由座，仍依中央流行疫情指揮中心及交通部的指示。交通部說，高鐵公司確實有表達不賣自由座的規畫。

外傳高鐵認為連假自由座難以掌控每班車廂搭乘人數，難符合指揮中心「總量管制」的標準，所以決定端午第二波加班車是全車對號座和延後午夜收班。高鐵發言人孫鴻文說，端午連假車票於周四開賣，訂票三天內需付款，公司於這兩天會清出未開票而取消的訂位，下周一視運能決定第二波增班。

交通部昨天表示有同意高鐵在連假有加班車需求時，可安排自由座車廂。不過高鐵相關人士私下表示，在疫情進入「期末考」的最後階段，增班維持一致性、全車對號座的可能性不低。台鐵方面，考量花東的運能不足，評估東部幹線例外開放賣限量站票的可能。

高鐵 連假 疫情

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