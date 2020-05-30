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纇菸品定義不明恐成法律漏空 董氏：連電子煙也禁不了

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
陳時中說，絕無圖利廠商，持續以科學方式開誠布公與各界討論，專家都比較了解電子煙威脅，加熱菸定位也有討論必要，但不論加熱菸或其他菸品，衛福部關心的都是國民健康，尤其需避免菸害對青少年危害。記者陳雨鑫／攝影
陳時中說，絕無圖利廠商，持續以科學方式開誠布公與各界討論，專家都比較了解電子煙威脅，加熱菸定位也有討論必要，但不論加熱菸或其他菸品，衛福部關心的都是國民健康，尤其需避免菸害對青少年危害。記者陳雨鑫／攝影

「菸害防制法」修正草案昨出爐，首將「類菸品」字樣入法，期望全面禁止新興菸品上市，但傳獨剩「加熱菸」定位不明，恐成首個成功合法「登台」的新型菸品，董氏基金會今再出擊，指草案未見電子菸字樣，類菸品定義模糊，未來一旦法律解釋不同，連電子煙也無法禁止。

國健署今在董氏基金會舉行「531世界無菸日」暨「2020戒菸就贏比賽」30萬元首獎候選組公開檢測，董氏基金會執行長姚思遠今在致詞時，當著衛生福利部國民健康署組長陳妙心面前，直接痛批新草案是「開大門，走大路。」主管機關衛福部國健署成為圖利菸商的幫兇。

姚思遠說，國際上，不論電子煙或加熱菸都稱為「新型菸品」或「新式菸品」，但我國卻創新以「類菸品」稱呼電子煙，加熱煙至今定位不明。一旦未來決議加熱菸不屬於「類菸品」，只要健康風險評估通過，加熱菸將成功合法登台。

甚至未來極可能闖關成功的不僅是加熱菸，姚思遠表示，因草案只定義類菸品為以改變菸品所定原料物理性態方式，或非以前款所定原料製成，得使人模仿菸品使用相關產品。沒有在法條中寫明「禁用電子煙」，非常可能因法律解釋，電子煙直接翻盤又變可上市的「菸品」。

姚思遠認為，這次草案似乎企圖透過定義類菸品，限制電子煙，避免電子煙成為加熱煙合法化阻饒。一旦加熱菸合法，菸商下一步就會爭取開放電子煙，明顯是「受高人指點、政府照做」

姚思遠也指出，我國菸品定義為全部或部分以菸草或其代用品作為原料，製成可供吸用、嚼用、含用、聞用或以其他方式使用紙菸、菸絲、雪茄及其他菸品，但這次草案改為「以菸草或其他含有尼古丁以取代菸草天然植物為原料」，質疑菸品定義有限縮之餘。

董氏基金會菸防中心主任林清麗說，肯定主管機關從善如流，將吸菸年齡提高到20歲、警示圖文擴充到85%、夜店酒吧部分禁菸，但這次對新型菸品的管制，意味「現在與未來，新型菸品不是原來認知的『就是明確禁止』，而是當朝的官員來認定品類。」

衛福部長陳時中今出席指揮中心例行記者會後，被問及對新草案看法，他說，絕無圖利廠商，持續以科學方式開誠布公與各界討論，專家都比較了解電子煙威脅，加熱菸定位也有討論必要，但不論加熱菸或其他菸品，衛福部關心的都是國民健康，尤其需避免菸害對青少年危害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

菸害防制法修正草案昨出爐，首將「類菸品」字樣入法，董氏基金會今再出擊，指草案未見電子菸字樣，類菸品定義模糊，未來一旦法律解釋不同，連電子煙也無法禁止。記者陳婕翎／攝影
菸害防制法修正草案昨出爐，首將「類菸品」字樣入法，董氏基金會今再出擊，指草案未見電子菸字樣，類菸品定義模糊，未來一旦法律解釋不同，連電子煙也無法禁止。記者陳婕翎／攝影

衛福部 國健署 電子菸

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