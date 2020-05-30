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太麻里36.2度！ 未來一周都好熱 台東高溫黃燈

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
中央氣象局12時30分發布高溫資訊，今天中午前後，台東縣地區為黃色燈號，可能出現36度以上的高溫。圖／中央氣象局提供
中央氣象局12時30分發布高溫資訊，今天中午前後，台東縣地區為黃色燈號，可能出現36度以上的高溫。圖／中央氣象局提供

梅雨鋒面剛離開，台灣就轉變為高溫的天氣。台東縣太麻里中午12時45分出現36.2度高溫，中央氣象局中午12時30分發布高溫資訊，今天中午前後，台東縣地區為黃色燈號，可能出現36度以上的高溫。中午12時30分台東太麻里已測到35度的高溫。

氣象局說，未來一周天氣偏高溫，其中大台北、中南部及南台東大武等，西南風沉降的關係，容易到33度。

氣象局說，台東縣民眾要減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

高溫 台東 氣象局

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