61歲水果商踢傷腳趾不在意 20天後腳掌發黑見骨

「疥癬之疾，終成大患」南投61歲廖姓水果商上月踢到水果搬運籃腳趾破皮，他以為是小傷會自行痊癒，沒想到過了3個星期天傷口反而起水泡腫痛，趕緊到南投醫院治療，醫師發現傷口已成蜂窩性組織炎甚至潰爛見骨，還診斷出他罹患糖尿病，一有傷口更容易壞死，經藥物搭配高壓氧治療才逐漸改善，仍須持續回診治療。

南投醫院感染科主任廖嘉宏說，蜂窩性組織炎主因是皮膚或黏膜傷口遭鏈球菌或者金黃色葡萄球菌感染，如果忽略小傷口或因足癬而導致，細菌深入感染到皮下脂肪層組織，組織受到感染之後紅腫，如果未即時就醫使用抗生素治療，傷口惡化可能會併發敗血症，嚴重的話會造成壞死性筋膜炎，需緊急開刀否則有生命危險。而糖尿病等慢性病患者抵抗力就較弱，更要當心傷口的變化，預防併發症的產生。

最近梅雨季節，連日下雨，蜂窩性組織炎的患者增加，本月相較上個月增加近5成。南投近日也有名80歲老農，雖然下雨仍每天下田裡關心作物，可能在接觸雨水後不慎感染，左腳出現蜂窩性組織炎，醫師提醒若身體被雨淋到，務必要擦乾，否則雙腳在潮濕悶熱的環境下，易讓細菌趁機進入傷口感染蜂窩性組織炎。