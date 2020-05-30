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台灣後疫情問題 外帶紙容器恐增、口罩亂丟威脅生態

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新冠肺炎疫情全球流行，國際上不少因人類減少活動，動植物獲得喘息復育的消息。台灣疫情控制得宜，沒有封城，淨灘、淨溪團體紛表示垃圾量「除了出現比較多口罩沒有太大的變化」，無法被分解的口罩恐對環境造成負擔。圖／一起手護台灣提供
新冠肺炎疫情全球流行，國際上不少因人類減少活動，動植物獲得喘息復育的消息。台灣疫情控制得宜，沒有封城，淨灘、淨溪團體紛表示垃圾量「除了出現比較多口罩沒有太大的變化」，無法被分解的口罩恐對環境造成負擔。圖／一起手護台灣提供

新冠肺炎疫情全球流行，國際上不少因人類減少活動，動植物獲得喘息復育的消息。台灣疫情控制得宜，沒有封城，環境獲得喘息的空間有限，反而民間感受到使用紙容器外帶、叫外送變多，且淨灘、淨溪時垃圾量「除了出現比較多口罩沒有太大的變化」，無法被分解的口罩恐對環境造成負擔。

疫情期間，不少連鎖餐飲店內用改為也用外帶紙盒、紙杯餐具；消費者要用自己外帶杯裝，還會被拒絕，但還是可以折抵。此外，疫情嚴峻時，民眾不敢出門，叫外送、採買冷凍料理包也增加。

單從新北市清潔隊所收紙容器數據來看，去年1至3月分別收825、629及570公噸；今年1至3月則分別是627、429及432公噸，數量上看起來較少；不過，若加進民間回收廠，新北市紙容器資收量去年1至3月為2293、1906及2290公噸，今年1至3月分別為3201、5106及2874公噸，數字飆升。

一般社區大樓、商辦大樓的資收會由垃圾車載運到清潔隊，不過也有俗稱資收阿公、阿嬤的資收人員會在路邊或整理街坊資收等，匯入民間回收廠。而民間處理紙容器量能不足，加上紙容器取出紙漿少，處理上也會造成汙染，最後恐變成垃圾處理。

荒野保護協會理事長劉月梅表示，因為台灣沒有封城，民眾還是維持一定程度外出，對生態的復育效果有限。她指出，垃圾問題比較棘手，台灣不習慣好好丟垃圾，尤其口罩從疫情爆發的1月就可在外觀察到，且「到處都有」。

劉月梅說，口罩中間有一層核心濾菌層「熔噴不織布」，是塑膠製成，沒辦法被環境分解，和其他塑膠問題一樣，對環境不好，恐被陸上、海中動物誤食。

台灣海洋保育與漁業永續基金會執行長林愛龍也表示，疫情在台灣影響較小，沒有明顯感受生態變好。不過，今年不少漁民向漁業署求助休漁補助，因為餐廳生意變差，出海捕黑鮪魚等回來賣給餐廳也很低價，不如不出海；如果今年不補，明年可能會增加魚量，但可能要明年才能觀察到。

在三峽河淨溪多年的甘樂文創透露，疫情期間，垃圾量沒有減少，撿都撿不完「認真找就找得到」。垃圾可能從岸邊，或是民眾在上遊玩，經過下雨等往溪裡帶。

民間淨灘團體「一起手護台灣」共同創辦人Hank表示，淨灘時沒有觀察到垃圾特別減少，疫情後每次淨攤都可發現2至3個口罩，親山步道更多。他說，台灣周遭的海廢如寶特瓶主要是國外飄來，漁網是附近漁業，保麗龍是台灣海域周邊建材等。

由在台外國人組成的淨灘團體「Umi Guide」也說，「除了出現比較多口罩沒有太大的變化」，海廢是海裡已經飄了很久的垃圾，所以最近人類的活動減少，也可能沒有即時的影響，反而因一次性餐具多，之後可能海廢還會變多。另外有團員從松山沿河堤，經過社子島，一路騎腳踏車到萬華，就撿了12個口罩。

疫情 口罩

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