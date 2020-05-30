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到澎湖馬公機車請在「人行道」停好？交通部說真的母湯
澎湖縣政府警察局近日在人行道增設機車格，並在臉書專頁「菊警局長室」提醒駕駛要確實把機車停放在人行道停車格內，引來網友撻伐。交通部道安會說，從行人安全的角度來看，這樣做真的比較不好。
道安會指出，人行道是內政部管轄、停車格是由各地方政府主責畫設，但交通部認為，必須要給行人安全的空間。尤其台灣步入高齡社會，年長者愈來愈多，無論實體或標線型的人行道，都不該讓行人走在馬路上。
路幅較窄的市區，以台北市為例，在符合道路規定的寬度的情況下要畫設停車格，巷道有畫「橫式」機車格，或在路邊以45度的斜式，增加機車車位。雖然機車格位增加數量比不上正常格位，但至少能兼顧行人及道路車輛行駛的安全。
根據「菊警局長室」的貼文，到5月27日已新增畫設600個停車格，停車區改畫停車格992格。但網友批評，其他縣市都在推機車退出騎樓、人行道政策，你們卻要把機車格放在人行道。輪椅族及媽媽也說，機車格占據人行道，他們的輪椅、推的嬰兒車就只好到馬路上了。有人說，以行人為本，應該是都市設計最初的導向。
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