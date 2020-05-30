疫情之下找不到看護 一天2800元也請不到

疫情放大了護理人力和看護荒，家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，看護一直短缺，只是疫情中更加嚴重。家總希望推動「全責照護」，由醫院與衛福部照護司「共聘」看護，醫院統籌訓練和排班，提供住院病人一對多的照顧。

台大醫院一般內科病房病房護理師小唯也說，如果能讓照顧工作明確化，總務歸總務、行政歸行政、看護歸看護，可望減少護理人員的負擔。

陳景寧表示，現在請看護越來越貴，各醫院價碼不同，台北市大約每天2600元，甚至高到2800元，花蓮大約每天2000元，但問題是「有錢也請不到」。嚴重缺工之下，就算家屬願意每天付2800元，很可能還是找不到看護。

家總估算，目前全國約7萬多張急性病床，以滿床率七成計算，大約是5萬張病床。若一名照顧服務員負責四名病患、採三班制、每名照服員年薪50萬元推估，每年健保費調高188億元，足以支應，占健保總額7500億元的三%不到，民眾可能每天增加兩、三元的保費。

陳景寧表示，只要每個民眾願意多出一點點健保費，有需要的人不用再去請一天2000多元的看護，或承受請假所衍生的工資損失。家總今年3月中在行政院長照推動小組已正式提案，並取得現場七名委員連署支持，政院也已交衞福部研議。

陳景寧表示，台灣人習慣在醫院頻繁出入、長時間陪著病人，醫院美食街等商機，都因應著陪病文化而來。其實醫院感染風險高，進出醫院理應盡量縮短時間，非必要不該長時間在病房裡面生活。

陳景寧表示，疫情是一個契機，可幫助民眾再次認知到醫院的感染風險，基於感染管控的精神，也有必要推動全責照護。另外，有專業的照服員去輪白班、夜班，也不需要一個人顧24小時這麼辛苦，照顧品質比較好，而且也比較容易有新血願意加入。

根據醫療法第12條，醫學中心護病比應小於1比9，區域醫院小於1比12，地區醫院要小於1比15，但這是三班平均值，而且平日、周末、不同科別都算在一起，掩蓋夜班人力嚴重不足。護理師小唯說，其實應該三班都要符合基本法定要求，才不會人力捉襟見肘。

對於家總推動全責照護，小唯正面看待。她說，把翻身、換尿布、洗澡擦澡、灌食，這些單純的基本生理照顧工作交給看護，有助護理人員專注於醫療工作。但小唯提醒，多床共用一個看護，除了要確保排班順暢人，另外要注意的就是要感染控制，以免照顧多人出現交叉感染。