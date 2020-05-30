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住院者請看護費用高 衛福部預計年底推共聘制2.0

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導

住院病人常需臨時聘請看護，但費用令人卻步，衛福部過去兩年試辦多名病人共聘看護的模式，參與醫院從34家成長至93家，不過多非全院推廣，而是一間或幾間病房嘗試執行，民眾選擇仍有限。衛福部預計今年底研擬出「醫院推動住院病人友善照護模式2.0｣，發展智慧平台，讓院方更有效率推廣全院共聘制。

中華民國家庭照顧者關懷總會2017年8月曾進行「家人住院期間的照顧經驗與壓力」問卷調查，共回收738份有效問卷。調查顯示，近六成六的病人由一名或多名家人陪病，近兩成病家聘請本國籍看護全天候照顧，近一成的病家於白天聘看護、晚上再到院接手，約7%的人由原本就聘的外籍看護陪病。

台北市一家看護中心說，過去臨時聘請醫院看護的價格是一天2200元，今年初可能隨基本工資調漲，看護社群流傳收費提高訊息，如今收費為每天2400元至2500元，少部分的人可能因病人狀況不同再提高價碼。

家總調查反映，照顧者普遍認為看護費用高昂，高達八成七的照顧者願意共聘看護。有鑑於此，衛福部2017年試辦醫院推動住院病人友善照護模式輔導計畫，去年8月的統計結果顯示，參與醫院的看護與病人比例在1:2到1:9不等，夜班可能達1:14；隨著照顧人數比例與病人情況不同，病家每天負擔的費用最低可至210元，最高為1700元。

衛福部照護司司長蔡淑鳳說，試辦結果顯示一名看護照顧四名病人可能是最適比例，不過進一步了解發現，醫院管理碰上許多阻礙，像是有人臥床、有人身體相對健康較希望陪伴復健或外出，院方經常對於派案與分配病床傷腦筋，因此雖近百家醫院參與，但多只有一間或幾間病房試辦，民眾選擇有限。

她說，衛福部希望推動全院的共聘模式，目前將住院病人照顧需求界定出五大面向，包括沐浴、清潔、用餐、行動、陪伴等；同時正研議開發智慧平台，未來病家可藉此平台表達需求，醫院端則能更有效率地針對需求相近者派案、安排病床，且能掌握全院乃至全台有陪病需要的人數，評估共聘制的成本效益。

外籍看護 衛福部

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