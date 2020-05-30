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疫情放大看護荒 護理師擦澡、換尿布還要急救工作爆量

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
在新冠肺炎疫情之下，醫院為避免感染限制陪病人數，看護荒更形擴大。本報資料照片
在新冠肺炎疫情之下，醫院為避免感染限制陪病人數，看護荒更形擴大。本報資料照片

在新冠肺炎疫情之下，醫院為避免感染限制陪病人數，看護荒更形擴大。醫院合約看護回中國過年就無法回台，願意進醫院服務的院外看護也變少，家屬只能請假自己顧，叫苦連天。臨床工作早已爆量的護理師，則得花很多時間幫沒有看護的病人擦澡、換尿布，祈禱其他病人不要同時間出事。

民間看護中心表示，醫院合約看護很多都是陸籍，過年後回不來，這段時間接到很多焦急家屬詢問，但台籍看護也怕疫情，寧可休息或改接居家個案。少數院外看護願進醫院服務，卻因醫院感控考量，無法進入。很多家屬頻頻致電，業者也沒辦法。5月疫情趨緩，較多看護願接醫院個案，但仍比不上排程手術回流的速度，依然僧多粥。

台大醫院一般內科病房病房護理師小唯說，疫情期間，看護價格上漲，有些人就算有錢也請不到。申請院內看護得等上兩個禮拜，家屬的休假不夠請，情急之下也有不少人會私聘移工，護理師睜一隻眼閉一隻眼。但有一次可能因有人檢舉，竟然有警察直接到病房抓走移工，家屬措手不及，也只能趕回來自己照顧。

醫院護理師表示，為了防疫，每床限一人陪病，如果有家屬要來，看護就要離開。除了家屬與看護之間有妥善溝通，否則大部分時間被禁止進來的家屬，通常不知該怎麼照顧。另外也有些家屬等不到看護又無法請假之下，很多看護的工作都落到護理師身上。

小唯工作的病房，3、4月間有一名老奶奶無法下床，但她持續腹瀉，因為沒有家屬或看護，護理師親自幫她 翻身、換尿布、清潔身體，避免讓她的臀部因長時間泡在糞水中而破皮感染，有時出動兩位護理師才能快速處理好。

小唯工作的部門有35床，過去幾個月依然滿床，護病比與平常一樣，白班1比6、小夜班1比11到12，大夜班1比17到18，無論哪個班別，「事情總是比人力更多」。病房裡有各種複雜病人要顧，心跳血壓不穩定、需要經常抽痰、用呼吸器、血氧不穩，夜班時一旦有護理師需要替代看護工作，其他病人有突發狀況就非常危險，人力比太過緊繃，護理師工作時心驚膽跳。

「人力需求太大，我們病房每個人都累積一堆休不完的加班時數。」小唯說，受疫情影響，護理師求職也不選大醫院，以往1到4月都有新人報到，但這陣子新人卻非常少。

人力不足加上看護荒，照護品質也下降。有時候病人疼痛，希望趕快打止痛，但護理師正在忙著急救，讓他苦等了一個小時，痛到血壓都高了，陪病家屬破口大罵護理師冷血。小唯感嘆，「是這個環境逼得我們必須如此，我們百般不願意，心裡也很難過。」

看護 護理師

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