6月梅雨條件不佳 賈新興：若有也不比上波滯留鋒強

影響台灣11天的鋒面遠離，中央氣象局說，未來一周沒有明顯梅雨的訊號，是高溫有午後陣雨的天氣。天氣風險管理公司總監賈新興說，隨著氣候變遷，梅雨期間正在縮短，梅雨鋒出現的機率少了，6月如果真的還有梅雨，也不會像上一波滯留鋒面那麼強。

氣象局預報員陳建安說，未來一周都是西南風的環境，大致是多雲的天氣，在6月1日之前因伴隨較多水氣，山區、近山區以及西南風的下風處包括大台北、基隆、宜蘭要注意午後雷陣雨。下周一之後水氣有減少趨勢，午後陣雨會集中在山區附近。不過清晨到上午，中南部沿海有零星的短暫陣雨。

氣溫方面，氣象局說，未來一周天氣偏高溫，低溫已有23-27度，高溫超過30度，其中大台北、中南部及南台東大武等，西南風沉降的關係，容易到33度。下周二以後氣溫會更高，周三到周五預測大台北高溫已到34、35度。

陳建安說，雖然未來一周沒有梅雨鋒面的跡象，但過了這一周、在6月底梅雨季前，都還是可能有鋒面報到，大家要隨時注意梅雨動態。

賈新興說，最近的資料顯示，建立梅雨的環境條件似乎不是那麼好了。指標明顯下降至負值，代表天氣穩定機率高。不過6月8、9日至20日，環境似乎有改變能讓梅雨建立起來，需要再觀察。

5月梅雨季至今只有一波典型的梅雨滯留鋒面，6月會不會有下一波還是未知數。賈新興說，過去通常會有三至四滯留性的梅雨鋒面，但前年梅雨不明顯，今年看來是5月22日的那一波較明顯。梅雨期愈來愈短，大家務必要做好水資源的管理。