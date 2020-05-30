快訊

超越梅西、C羅！ 富比世體壇收入榜費德勒居冠

明尼蘇達暴動全美擴散：美國謀殺罪起訴施暴警察，有什麼隱憂？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6月梅雨條件不佳 賈新興：若有也不比上波滯留鋒強

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
未來一個月利於梅雨建立的環境指標。圖／取自賈新興臉書
未來一個月利於梅雨建立的環境指標。圖／取自賈新興臉書

影響台灣11天的鋒面遠離，中央氣象局說，未來一周沒有明顯梅雨的訊號，是高溫有午後陣雨的天氣。天氣風險管理公司總監賈新興說，隨著氣候變遷，梅雨期間正在縮短，梅雨鋒出現的機率少了，6月如果真的還有梅雨，也不會像上一波滯留鋒面那麼強。

氣象局預報員陳建安說，未來一周都是西南風的環境，大致是多雲的天氣，在6月1日之前因伴隨較多水氣，山區、近山區以及西南風的下風處包括大台北、基隆、宜蘭要注意午後雷陣雨。下周一之後水氣有減少趨勢，午後陣雨會集中在山區附近。不過清晨到上午，中南部沿海有零星的短暫陣雨。

氣溫方面，氣象局說，未來一周天氣偏高溫，低溫已有23-27度，高溫超過30度，其中大台北、中南部及南台東大武等，西南風沉降的關係，容易到33度。下周二以後氣溫會更高，周三到周五預測大台北高溫已到34、35度。

陳建安說，雖然未來一周沒有梅雨鋒面的跡象，但過了這一周、在6月底梅雨季前，都還是可能有鋒面報到，大家要隨時注意梅雨動態。

賈新興說，最近的資料顯示，建立梅雨的環境條件似乎不是那麼好了。指標明顯下降至負值，代表天氣穩定機率高。不過6月8、9日至20日，環境似乎有改變能讓梅雨建立起來，需要再觀察。

5月梅雨季至今只有一波典型的梅雨滯留鋒面，6月會不會有下一波還是未知數。賈新興說，過去通常會有三至四滯留性的梅雨鋒面，但前年梅雨不明顯，今年看來是5月22日的那一波較明顯。梅雨期愈來愈短，大家務必要做好水資源的管理。

梅雨 高溫

延伸閱讀

還有梅雨鋒面嗎？ 賈新興指可能在6月這段期間

梅雨鋒面兩顆豪雨製造機 賈新興：還好不在台灣上空

梅雨鋒面降雨關鍵熱區看這！ 賈新興示警：不要到山區

梅雨明起下到周日 周四後雨勢更大

相關新聞

疫情之下找不到看護 一天2800元也請不到

疫情放大了護理人力和看護荒，家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，看護一直短缺，只是疫情中更加嚴重。家總希望推動「全責照護...

6月梅雨條件不佳 賈新興：若有也不比上波滯留鋒強

影響台灣11天的鋒面遠離，中央氣象局說，未來一周沒有明顯梅雨的訊號，是高溫有午後陣雨的天氣。天氣風險管理公司總監賈新興說...

上午6時58分宜蘭規模4.1有感地震 最大震度1級

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午6時58分，在宜蘭縣政府西方14.9公里（宜蘭縣員山鄉），發生芮氏規模4.1有...

住院者請看護費用高 衛福部預計年底推共聘制2.0

住院病人常需臨時聘請看護，但費用令人卻步，衛福部過去兩年試辦多名病人共聘看護的模式，參與醫院從34家成長至93家，不過多...

保持社交距離 雙鐵飲食下月解禁

隨著國內疫情趨緩，台鐵與高鐵昨宣布，從六月一日起，開放旅客在保持社交距離的前提下，可在列車上飲食，但車上仍暫時不會販售飲...

國健署修法 抽菸門檻提高至20歲 禁賣類菸品

「菸害防制法」已十三年未修，最新修正草案昨天出爐，修法有兩大重點：一是跟進國際，將合法抽菸年齡提高至廿歲；另外新增「類菸...

到澎湖馬公機車請在「人行道」停好？交通部說真的母湯

澎湖縣政府警察局近日在人行道增設機車格，並在臉書專頁「菊警局長室」提醒駕駛要確實把機車停放在人行道停車格內，引來網友撻伐...

疫情放大看護荒 護理師擦澡、換尿布還要急救工作爆量

在新冠肺炎疫情之下，醫院為避免感染限制陪病人數，看護荒更形擴大。醫院合約看護回中國過年就無法回台，願意進醫院服務的院外看...

阿里山林鐵上邊坡土石滑落 嘉義到十字路停駛

嘉義山區昨天豪雨，阿里山林業鐵路26.88公里處（獨立山車站附近）上邊坡土石滑落，列車無法通行，林鐵嘉義到十字路今天來回...

口罩將自由購 藥局：價高、貨難訂、實名制又被搶光

政府預計6月1日開放口罩國內外自由販售，除引起許多民眾開始向藥局詢問，想訂購給國外親友，也因先前傳出價格可能較實名制貴，...

大吃大喝後再少吃一點 魯蛇減肥法也許真的有效

2017年5月1日《JAMA Intern Med》中研究指出，間歇節食（某幾天吃特別少）比起傳統的每天都少吃一些，減重效果差不多。

鋒面遠離 鄭明典：今天踏青好天氣但午後對流免不了

今天開始好天氣，中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，好空氣、好陽光，今天是踏青的好天氣，午後對流還是免不了，但是會比昨天...

熱門新聞

電話打爆！康那香觀光工廠6月2日重新營業 公告「不賣口罩」

菸害防制法草案出爐 抽菸年齡改至20歲、全面禁賣類菸品

雙北基隆花蓮大雷雨至下午4時 5縣市升級豪雨特報

民眾湧藥局搶買口罩 藥師嘆訂貨難憂沒貨可賣

醫院團體績效獎金發出22億元 但醫院院內感染無法領取

抗疫有成！身分證號對中4個「0」 六福村免費入園

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。