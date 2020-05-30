口罩將自由購 藥局：價高、貨難訂、實名制又被搶光

政府預計6月1日開放口罩國內外自由販售，除引起許多民眾開始向藥局詢問，想訂購給國外親友，也因先前傳出價格可能較實名制貴，導致藥局原本「滯銷」的實名制口罩，從每輪累積3000到5000片的情況，又變成每天賣光光；但多數口罩廠商仍在評估單價、出貨量，讓藥局無法訂購，導致沒藥局趕肯定6月1日民眾能否買到自由購口罩。

北市藥師公會常務理事黃彥儒表示，最近政府宣布6月1日開放口罩自由買賣、可不限量寄送國外後，每天都有10到20人詢問何時能買到口罩，主要是希望買給海外的家人親友，還有民眾說出「有多少就買多少」，有的則會指定廠牌顏色或圖案。

黃彥儒說，無奈的是，他和合作的口罩廠商聯繫，卻發現各家仍在評估觀望定價要多少？如何配貨？因此拒絕接訂單，只能先留下客人資料，確定有貨再通知；但他私下了解，過去每盒50片、3盒500元的親民價格，短期內恐怕回不去了，進貨成本恐怕落在每片5元到8元之間，售價將比實名制高。

公會社區藥局主委王明媛表示，口罩6月1日解禁後，廠商仍有近一半產量要被徵用，實名制與自由購雙軌並行，據了解政府預計觀望到6月底，加上要出貨到國外，若以部分需營利的角度來看，短期內價格確實回不去，她側面了解進貨最低單價每片仍要4點多元，也因此，最近實名制口罩銷量，從滯銷5000片又回到每天賣光光的情況。

王明媛說，她2月初曾跟廠商付款訂貨1萬片，貨到還沒到期，廠商也說6月會先處理徵用前訂單，最快6月1日下午、晚上能到貨，但能出貨多少不知道，至於開放後才來的訂單，就連價格也還沒釋出不給訂，6月訂購後，恐怕要延後到7、8月到貨，有廠商還限制每藥局最多1箱。

王明媛表示，考量口罩開放初期供貨有限、價格高，她後續訂貨將會減少為3000到5000片，主要視客人需求下訂單；最近每天都有10通左右的來電想訂口罩，客人主要想寄給國外家人，也有擔心秋冬疫情預做準備，有人考量夏天流汗用量增加，也有家長想多買點幼童口罩，但都只能先留資料再等等。

開業藥師沈采穎也說，政府宣布將開放口罩自由購後，每天都有一堆民眾詢問想訂購，但她詢問口罩廠商都表示因無法報價、不確定有多少貨能釋出，不接受訂單；最後只問到2家廠商願接訂單，但也說還沒收到政府公文，不知何時能出貨；因此6月1日民眾仍很難買到自由購口罩。

沈采穎觀察，自由購口罩價格，平面口罩每片售價過去約4到5元，將漲到5到7元，立體口罩6到7元也將變成8到10元，口罩每盒售價也將從200元漲到250元到400元不等；她也認為國際間疫情尚未趨緩，口罩外銷需求、價格都會比國內高，政府仍應規範內外銷比例如6比4，否則自由購口罩，國人仍是看得到、買不到。