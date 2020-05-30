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鋒面遠離 鄭明典：今天踏青好天氣但午後對流免不了
今天開始好天氣，中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，好空氣、好陽光，今天是踏青的好天氣，午後對流還是免不了，但是會比昨天緩和許許多。
氣象局說，鋒面遠離，環境風向為西南風，夜間清晨中南部地區容易因為海陸風作用，從沿海地區有些雲系移入，造成降雨，除此之外需要留意的便是高溫及午後雷陣雨；期間各地高溫約30至35度，沒下雨時感受較悶熱。
今明兩天各地大多為多雲到晴，天氣較為穩定，午後要留意局部短暫雷陣雨，其中山區可能有局部較大雨勢發生。
下周一、下周二水氣更少，天氣更加穩定，各地多雲到晴，午後雷陣雨主要在北部、東北部、東部及各地山區。
下周三至下周五天氣穩定，各地留意紫外線及高溫，午後東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。
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