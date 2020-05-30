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滯留鋒北退 吳德榮：未來一周炎熱如夏天

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
未來一周台灣都在暖氣團內，高溫將達35、36度、熱如炎夏的天氣。本報資料照片
未來一周台灣都在暖氣團內，高溫將達35、36度、熱如炎夏的天氣。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天為此波滯留鋒影響的最後一天，因鋒面結構減弱，強降雨的範圍減小，但午後激發的對流、伴隨瞬間大雨則毫不遜色

他說，未來一周台灣都在暖氣團內，高溫將達35、36度、熱如炎夏的天氣。今天至下周一滯留鋒北退至東海、台灣北部海面一帶徘徊，台灣受暖氣團影響，各地多雲時晴，因低層水氣仍多，天氣較悶熱，要多喝水防中暑

他說，大氣不穩定，午後對流旺盛，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨，山區活動注意安全、低窪地區慎防淹水。今天北部22至35度、中部22至35、南部23至36度、東部22至35度。

下周二台灣仍受暖氣團籠罩，各地晴午後多雲，天氣悶熱；午後對流在山區發展，部分平地有受到影響的機率，仍應注意。下周三至周五低層水氣減少，各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；山區午後仍有局部短暫陣雨的機率。

中暑 吳德榮 天氣動態

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