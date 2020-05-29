疫情之後生技產業「變了」 經濟部提五項扶植方向

我國疫情趨緩，經濟部次長林全能表示，疫情發展至今約五個月，台灣面對疫情衝擊，產業出現了五大面向，經濟部針對產業的變化，提出後疫情時代可以努力的五大面向，幫助台灣接下來後疫情時代時，對於產業的扶植可以更加積極。

生技中心舉辦「疫情引發新思維與契機：如何落實台灣防疫長期實力─從產業出發」論壇，林全能表示，疫情期間看見我國生技產業的需求以及潛在發展的面向，分別為「法規的鬆綁，競速開發」、「新興技術展露頭角」、「跨界異業整合，防疫科技落地」、「China Plus 1，降低供應斷鏈」、「醫療情境重組」。

法規的鬆綁，在經濟部的角色上，將會重新審視「生技新藥的發展條例」，林全能表示，該條例現行聚焦在藥品以及醫材，給予相對的租稅優惠、技術入股，但從這一次疫情看見，未來的生技不該只扶植新藥，生技產業已經擴大發展至AI醫療，運用ICT科技，整合資通訊等是一套完整的系統，因此未來生技新藥發展條例的適用範疇不再僅侷限在藥品及醫材，將會為更廣泛。

另外也希望透過法規的鬆綁，幫助檢驗試劑、藥物、疫苗、醫用品等，能夠急遽縮短開發上市的速度，檢驗開發的速度從原本1到1.5年上市，可以縮短至幾周，盼能在藉此在國際市場上，達到快速研發，與各國競賽。

這次疫情也看見新興技術展露頭角，林全能說過去RNA或DNA疫苗的發展都掌握到大廠的手裡，不過這一次疫情也看到小型公司也能發展新型態的疫苗，像是美國的Moderna生技公司，專注於RNA的藥物的開發，這一次就迅速幫助疫苗的研發，而我國這類專注研發單一技術的中小企業也非常多，盼透過扶植可以讓這些中小企業可以展現其價值。

林全能說，這次疫情也看到台北醫學大學附設醫院與工研院、微軟等，齊力開發零接觸的防疫平台，過去沒想過的跨界的異業整合，也能達到防疫的效果，而這類的防疫科技如何落實，也是政府能夠給予協助的部分。

林全能說，這次也看到很多公司位於中國的工廠受疫情影響而供應斷鏈，陸續有各國的公司開始尋求第二供應來源以及生產基地，出現「China Plus 1」的現象，台灣也有機會在此脫穎而出，創造第二供應來源地的角色，增加生技發展的機會。

最後是疫情之後，遠距診斷、零接觸等議題不斷討論，台灣的ICT科技發達，林全能說，醫療電子的情境將會與過往不同，台灣也能透過我國優勢的ICT科技連帶拉抬生技產業。

因此，林全能說「產業應該抓緊這波趨勢，趁勢推動生技產業」，他也歸納出政府接下來可積極進行的五項工作，政府帶隊角色強化、新興技術跨界結合、大廠斜槓合作創新、從零入整關鍵串連、創新醫療整合服務。