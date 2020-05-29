乳癌搶救王侯明鋒進駐大武衛生所 婦女足甘心

高醫團隊去年2月進駐台東南迴大武衛生所後，大幅提升南迴醫療品質，有「南台灣乳癌第一刀」美譽的高醫院長侯明鋒也加入陣容，提供乳房外科門診服務。首日有不少婦女慕名來求診，一名婦女說「在偏鄉能看名醫，真是夢寐以求」。

「聽到衛生所有名醫看診，早早就來掛號。」大武鄉陳姓婦人說，要在偏鄉看婦科疾病，醫療資源有限，何況是掛名醫的診，她是乳癌患者，能在衛生所就近獲得侯院長的服務，以後不用跑到高雄或花蓮去求醫，真的是一大福音。

昨天上午有15位婦女到大武衛生所接受乳房外科門診服務，侯明鋒看診相當細膩，也很有耐心地解說，讓患者直說「足甘心」。侯在看診空檔，也教導衛生所醫護人員操作超音波儀器，樂於傳承經驗。

大武衛生所主任盧克凡說，侯明鋒有「南台灣乳癌第一刀」美譽，也是全台灣乳癌外科權威，投入乳癌防治超過20年，曾連續2年在國健署癌症防治績優單位評比，獲得「乳癌生命搶救王」第1名，鼓舞無數患者找回抗癌的力量。

高醫去年起在大武衛生所開設骨科、腎臟內科、心臟內科、胃腸內科、肝膽胰內科等門診，今年5月起開始提供1周1診次的眼科、皮膚科、耳鼻喉科遠距視訊醫療門診。大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心預計7月完工啟用，屆時專科門診服務將更完備。