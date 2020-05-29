PS4搖桿造型悠遊卡 6月3日限量開賣

收到「三金影帝」吳朋奉因腦中風在5月25日凌晨過世的消息，腦海中第一時間浮現的是，《父後七日》詩人道士在田尾電照菊花田邊，對著逝者親屬小莊展示如何用「元氣一點」的方式，把自己寫的詩唸出來那場戲。

2020-05-29 18:55