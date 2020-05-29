PS4搖桿造型悠遊卡 6月3日限量開賣
悠遊卡公司取得台灣索尼（Sony）互動娛樂公司獨家授權，將PS4的搖桿DS4造型化身悠遊卡，感應時還會發出藍光，限量2萬8000個，6月3日開賣，每人限購1個。
繼寶可夢3D寶貝球、乖乖、七龍珠Z等引發話題的造型悠遊卡後，悠遊卡公司表示，以Sony PlayStation4遊戲主機（PS4）的搖桿DUALSHOCK 4無線控制器（DS4）造型化身悠遊卡，並採經典黑色，感應時會發出藍光，忠實還原真實手把。
悠遊卡公司表示，DS4造型悠遊卡將在6月3日上午11時起至6月9日開放預購，每個售價新台幣390元，每人限購1個。
悠遊卡公司指出，PS4自2013年上市以來，堪稱史上最暢銷的遊戲主機之一。DS4造型悠遊卡在今年「PlayStation春遊趣」活動中首度曝光，由於作工精緻、仿真程度高，當時就引發熱烈討論。
悠遊卡公司指出，當時限量300個，讓許多人向隅，此次採預購模式發售，想入手的遊戲迷、電玩迷可好好把握。
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