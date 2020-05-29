快訊

思想是自由的：一面柏林圍牆說出的謊言與希望

港版國安法的效應：美中台關係、金融地景大洗牌？

菸害防制法13年未修早過時 電子菸業者罰不怕

中央社 / 台北29日電

電子菸造成的肺病疫情頻傳，但現行菸害防制法已長達13年沒修，業者即便被抓到販售電子菸也因罰則輕，根本罰不怕。國健署今預告草案，將全面禁售電子菸，最重可罰5000萬元。

衛生福利部國民健康署今天預告「菸害防制法」修正草案，將電子菸等新興菸品歸類為「類菸品」，全面禁止製造、輸入、販售、供應等，並將吸菸年齡及購菸年齡從現行18歲提升至20歲。

國健署菸害防制組簡任技正呂孟穎告訴中央社記者，菸品燃燒後可釋放出7000多種化學物質，其中93種屬致癌成分，15種被國際癌症研究署列為「第一級致癌物」；全台每年約有2萬7000人死於菸害，平均每20分鐘就有1人因此喪命。

呂孟穎說，世界衛生組織（WHO）近年曾發表報告指出，每年全球有57萬名5歲以下幼童死於二手菸及空污，加上國際間陸續出現各種電子菸等新興菸品，國際間也發生多起電子菸肺病疫情，WHO因此建議禁止或限制電子菸製造、輸入、販賣及使用。

不過，呂孟穎指出，根據現行法令，販售電子菸設備僅能依「菸害防制法」開罰新台幣1000至3000元，業者根本罰不怕，除非被發現電子菸油中含有尼古丁，才會依「藥事法」重罰，但上有政策、下有對策，衛生單位因無法強制搜查，實際執法仍有難度，也顯見現行「菸害防制法」早已不合時宜。

呂孟穎說，「菸害防制法」民國86年上路以來，歷經3次修正，事隔前一次修法已有長達13年，國健署曾於103年草擬修正草案、106年送進立法院通過一讀，卻因其他法案擱置，遲遲未完成二、三讀，無疾而終。

呂孟穎指出，由於近年各界對於新興菸品危害愈來愈重視，世界各國也因爆發多起電子菸肺病，包括美國多個州別、印度、南韓等均立法禁止電子菸，因此這次也將電子菸及未來可能出現的新興菸品一律歸類為「類菸品」，全面禁止製造、輸入、販售，製造、輸入將開罰100萬至500萬元，製造、輸入業者若展示及廣告將開罰1000萬至5000萬元。

不過，近期爭議不斷的加熱菸品究竟算「菸品」還是「類菸品」，呂孟穎說，由於加熱菸是以傳統菸草作為原料，只是改以電的方式加熱，兼具菸品、類菸品特性，屬性不明，該怎麼分類尚未與財政部達成共識，近期將召開專家會議釐清，未來即便歸類為菸品，也須通過健康風險評估後才能上市，相關草案將力拼下會期送到立法院審查，盼儘速通過。

電子菸 國健署

延伸閱讀

菸防法草案加熱菸定位仍霧煞煞 董氏：公衛台灣妥協了

菸害防制法草案出爐 抽菸年齡改至20歲 全面禁賣類菸品

嘉市通過「電子煙危害防制自治條例」違者最高罰10萬元

調查：青少年吸菸率10年來首升 電子菸使用增5成

相關新聞

醫院團體績效獎金發出22億元 但醫院院內感染無法領取

我國新冠肺炎疫情趨緩，衛福部醫事司宣布發放醫院績效獎金辦法，績優醫院最高可拿2000萬元，但發生院內感染醫院不得領取，診...

「森境太魯閣」紀錄片 獲美國休士頓影展白金獎

太魯閣國家公園管理處委外製作的「森境太魯閣－太魯閣森林生態紀實」紀錄片，獲得美國歷史最悠久影展、休士頓國際影展肯定，獲得...

南投雲嘉恐有豪雨 今天杉林溪、木柵雨下的也不少

中央氣象局下午5時05分對南投、雲林、嘉義發布豪雨特報。氣象局說，受到鋒面的影響，易有短時強降雨，今天南投縣地區及雲林縣...

花87元買眉筆發票中1000萬！Yahoo奇摩超級商城開大獎

財政部109年3、4月期統一發票中獎號碼出爐，其中一名千萬獎金幸運兒是在Yahoo奇摩超級商城「小三美日」商店購買ETU...

台北君悅「致禮醫護」 每晚3,780元起再享升等嘉賓軒

感謝醫護人員全力為國人健康把關，台北君悅酒店響應凱悅集團推行全球的「致禮醫護英雄」行動，即日起至2021年6月30日，針...

毛孩也要做防疫 新北推自製寵物防疫香包還可除臭驅蟲

國內新冠肺炎疫情趨緩，家中毛寶貝也要做好防疫，新北市動保處推出「自製寵物防疫香包」，只要準備薄荷、艾草等常見草藥，除了可...

盛世公主號8月再取消基隆出發6航次！

因台灣和相鄰國家遊輪禁令政策，以及其他相關因素所造成的影響，公主遊輪宣布取消盛世公主號(Majestic Princes...

悼吳朋奉／幹天幹地幹命運以外 戲王之王的精彩演繹

收到「三金影帝」吳朋奉因腦中風在5月25日凌晨過世的消息，腦海中第一時間浮現的是，《父後七日》詩人道士在田尾電照菊花田邊，對著逝者親屬小莊展示如何用「元氣一點」的方式，把自己寫的詩唸出來那場戲。

【再見敦南1】誠品文化啟發蔦屋 陳芳明：看見書與作者的尊嚴

1989年，誠品敦南店開幕，開啟書店新風貌；今年5月31日，敦南店將結束31年風華。文化人士、資深誠品人表示，敦南店樹立的優雅美感、複合功能、選書專業、可優遊的公共空間、24小時營業等五大特色，都創下當年台灣第一，完全打中台灣新中產階級與文青的心，甚至超乎台灣當時期待，才能成為傳奇。

全球防疫成績單分三模式 台灣超前部署「沒人學得來」

台灣防疫成績單令全球稱羨，台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁說，這次全世界防疫有三種模式，台灣是精準防疫、決戰境外的...

環球購物中心將在機捷A19打造上萬坪智能商場 明年開幕

Global Mall環球購物中心看好青埔重劃區的軌道經濟商場，今天與交通部鐵道局舉行機捷A19站（桃園體育園區站）商場...

雙鐵有機會6月7日恢復賣便當 北車大廳開放要再規畫

交通部表示，原訂8月1日對於國內公共運輸第二階段擴大鬆綁，有機會於6月7日提前實施，包括恢復雙鐵列車內的便當等商品販售、...

熱門新聞

高鐵可脫口罩飲食、不能戴著站 員工：神邏輯

電話打爆！康那香觀光工廠6月2日重新營業 公告「不賣口罩」

南投發生規模4.6地震 最大震度雲林彰化4級

梅雨鋒面終告一段落 彭啟明：下周轉夏季天氣 上看36度高溫

YouTuber包小黃從台北到墾丁付12,220元 專家曝：影片早回本

長達11天滯留鋒近尾聲 吳德榮：今天仍防劇烈天氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。