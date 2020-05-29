菸害防制法13年未修早過時 電子菸業者罰不怕

電子菸造成的肺病疫情頻傳，但現行菸害防制法已長達13年沒修，業者即便被抓到販售電子菸也因罰則輕，根本罰不怕。國健署今預告草案，將全面禁售電子菸，最重可罰5000萬元。

衛生福利部國民健康署今天預告「菸害防制法」修正草案，將電子菸等新興菸品歸類為「類菸品」，全面禁止製造、輸入、販售、供應等，並將吸菸年齡及購菸年齡從現行18歲提升至20歲。

國健署菸害防制組簡任技正呂孟穎告訴中央社記者，菸品燃燒後可釋放出7000多種化學物質，其中93種屬致癌成分，15種被國際癌症研究署列為「第一級致癌物」；全台每年約有2萬7000人死於菸害，平均每20分鐘就有1人因此喪命。

呂孟穎說，世界衛生組織（WHO）近年曾發表報告指出，每年全球有57萬名5歲以下幼童死於二手菸及空污，加上國際間陸續出現各種電子菸等新興菸品，國際間也發生多起電子菸肺病疫情，WHO因此建議禁止或限制電子菸製造、輸入、販賣及使用。

不過，呂孟穎指出，根據現行法令，販售電子菸設備僅能依「菸害防制法」開罰新台幣1000至3000元，業者根本罰不怕，除非被發現電子菸油中含有尼古丁，才會依「藥事法」重罰，但上有政策、下有對策，衛生單位因無法強制搜查，實際執法仍有難度，也顯見現行「菸害防制法」早已不合時宜。

呂孟穎說，「菸害防制法」民國86年上路以來，歷經3次修正，事隔前一次修法已有長達13年，國健署曾於103年草擬修正草案、106年送進立法院通過一讀，卻因其他法案擱置，遲遲未完成二、三讀，無疾而終。

呂孟穎指出，由於近年各界對於新興菸品危害愈來愈重視，世界各國也因爆發多起電子菸肺病，包括美國多個州別、印度、南韓等均立法禁止電子菸，因此這次也將電子菸及未來可能出現的新興菸品一律歸類為「類菸品」，全面禁止製造、輸入、販售，製造、輸入將開罰100萬至500萬元，製造、輸入業者若展示及廣告將開罰1000萬至5000萬元。

不過，近期爭議不斷的加熱菸品究竟算「菸品」還是「類菸品」，呂孟穎說，由於加熱菸是以傳統菸草作為原料，只是改以電的方式加熱，兼具菸品、類菸品特性，屬性不明，該怎麼分類尚未與財政部達成共識，近期將召開專家會議釐清，未來即便歸類為菸品，也須通過健康風險評估後才能上市，相關草案將力拼下會期送到立法院審查，盼儘速通過。