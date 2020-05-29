毛孩也要做防疫　新北推自製寵物防疫香包還可除臭驅蟲

國內新冠肺炎疫情趨緩，家中毛寶貝也要做好防疫，新北市動保處推出「自製寵物防疫香包」，只要準備薄荷、艾草等常見草藥，除了可以驅蟲除臭外，透過氣味的剌激，還可以提升毛寶貝免疫力。

動保處表示，農曆5月正值盛夏，蚊蟲大量孳生，很容易發生傳染病或瘟疫，過去祖先都會利用艾草及石菖蒲等藥材，放入布袋中製成香包，用來辟邪、驅蟲、解毒，其中艾草及石菖蒲可通行經絡、降濕驅蟲；香茅、桂花、丁香等植物，能芳香理氣、防蟲除蚊。

獸醫師殷書韻表示，端午節將至，民眾可以自製香包給毛寶貝佩戴，先準備薄荷、艾草、石菖蒲、香茅、桂花、丁香五種草藥，晒乾後放入茶包袋或布質的福袋，再放入棉花填塞，最後於封口處繫上一條紅繩子，就是美觀又實用的寵物防疫香包，不管貓咪或是狗狗都可使用。

殷書韻表示，香包除了可讓毛孩佩戴，也可放在毛孩睡覺的地方，或可放在外出包、鞋櫃，美觀又可除臭。此外，防疫香包的材料也可讓毛孩泡澡使用，讓毛孩泡在適當的水溫中再加上按摩，可促進血液循環、增強抵抗力。