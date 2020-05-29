聽新聞
test
0:00 / 0:00
盛世公主號8月再取消基隆出發6航次！
因台灣和相鄰國家遊輪禁令政策，以及其他相關因素所造成的影響，公主遊輪宣布取消盛世公主號(Majestic Princess) 基隆出發8月行程，航次包括8/5(三)、8/8(六)、8/13(四)、8/16(日)、8/20(四)、8/23(日)，共6個航次。
公主遊輪臺灣行銷總監陳欣德表示，「我們很遺憾地宣布，公主遊輪取消盛世公主號臺灣8月行程，代表今年臺灣母港航季也因此取消，造成忠實顧客的失落與難過，我們深感歉意。公主遊輪會竭力確保賓客及工作人員的健康、安全與福祉。我們也期待雨過天晴後，2021年於基隆港重新啟航，再次同遊大海，享受難忘的公主假期。」
有關退費相關事宜，可洽原報名旅行社。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言